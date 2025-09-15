Война в Украине — как изменилось количество студентов

Экс-глава МОН назвала, как миграция повлияла на обучение
Война и миграция привели к резкому падению количества студентов в украинских университетах. Особенно от этого страдают университеты в восточных регионах.
Об этом сообщила бывшая министр образования и науки Украины (2016-2019 гг.) Лилия Гриневич в эфире Ранок.LIVE 15 сентября.
Какова ситуация со студентами в Украине во время войны
Гриневич отметила, что демографический спад и выезд молодежи за границу еще в школьном возрасте уменьшили количество абитуриентов. Особенно от этого страдают университеты в восточных регионах, где опасно учиться оффлайн.
Экс-министр подчеркнула, что из-за недостатка финансирования такие заведения рискуют потерять преподавателей и ученых с международным признанием. В то же время университеты на западе страны имеют противоположную проблему — перегрузка и дефицит мест в общежитиях.
"Украине нужна стратегия, которая позволит молодежи самореализоваться дома и вернет тех, кто получил образование за рубежом", — заявила она.
