Экс-глава МОН назвала, как миграция повлияла на обучение

Экс-глава МОН назвала, как миграция повлияла на обучение

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 16:33
Война в Украине — как изменилось количество студентов
Бывший министр образования и науки Украины Лилия Гриневич. Фото: МОН

Война и миграция привели к резкому падению количества студентов в украинских университетах. Особенно от этого страдают университеты в восточных регионах.

Об этом сообщила бывшая министр образования и науки Украины (2016-2019 гг.) Лилия Гриневич в эфире Ранок.LIVE 15 сентября.

Читайте также:

Какова ситуация со студентами в Украине во время войны

Гриневич отметила, что демографический спад и выезд молодежи за границу еще в школьном возрасте уменьшили количество абитуриентов. Особенно от этого страдают университеты в восточных регионах, где опасно учиться оффлайн.

Экс-министр подчеркнула, что из-за недостатка финансирования такие заведения рискуют потерять преподавателей и ученых с международным признанием. В то же время университеты на западе страны имеют противоположную проблему — перегрузка и дефицит мест в общежитиях.

"Украине нужна стратегия, которая позволит молодежи самореализоваться дома и вернет тех, кто получил образование за рубежом", — заявила она.

Напомним, ранее в Минобразования назвали главный вызов вступительной кампании. Это касается мобилизации.

Также мы писали, что в Раде предлагают забрать отсрочку у определенной категории граждан. Это касается студентов старше 25 лет.

МОН студенты война в Украине эмиграция абитуриент
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
