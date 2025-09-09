Видео
Какой главный вызов вступительной кампании — ответ Минобразования

Какой главный вызов вступительной кампании — ответ Минобразования

Дата публикации 9 сентября 2025 16:47
Вступительная кампания-2025 — в Минобразования назвали главный вызов
Студенты на лекции. Иллюстративное фото: vntu.edu.ua

Один из главных вызовов вступительной кампании 2025 года — не допустить использования поступления для отсрочки от мобилизации. Нужно создать "недружественные условия" для уклонистов.

Об этом заявил генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых Министерства образования на науки Олег Шаров на пресс-конференции 9 сентября в Киеве.

Один из главных вызовов вступительной кампании-2025

"Было раскритиковано немало высших учебных заведений в 2022, 2023, 2024 годах за лояльное отношение к тем, кто поступал не для того, чтобы учиться, а для того, чтобы получить отсрочку от мобилизации. Поэтому один из вызовов этой вступительной кампании — это создание недружественных условий для уклонистов", — сказал Шаров.

По его словам, в этом году количество таких людей уменьшилось на 4-5% по сравнению с предыдущим годом. Об этом свидетельствуют данные регистрации электронных кабинетов абитуриентов на всех уровнях.

В то же время гендиректор добавил, что факторы такого сокращения являются самыми разнообразными.

"Наибольшее количество сокращения участников вступительной кампании приходится на поступающих в аспирантуру и в магистратуру. В первую очередь, это последствия того взрыва желающих учиться в аспирантуре в 2022, 2023, 2024 годах, который уже остается позади. Поэтому, у нас постепенно количество поступающих возвращается к реальности, например 2021 года", — рассказал Олег Шаров.

Напомним, правительство расширило основания для бронирования от мобилизации. Прежде всего это касается бизнесов на прифронтовых территориях.

Также мы писали, может ли студент оформить отсрочку до начала обучения. Адвокат объяснил все тонкости.

студенты учеба вступительная кампания уклонисты Минобразования
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
