Вступна кампанія-2025 — у Міносвіти назвали головний виклик

Студенти на лекції. Ілюстративне фото: vntu.edu.ua

Один із головних викликів вступної кампанії 2025 року — не допустити використання вступу для відстрочки від мобілізації. Потрібно створити "недружні умови" для ухилянтів.

Про це заявив генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих Міністерства освіти на науки Олег Шаров на пресконференції 9 вересня у Києві.

Реклама

Читайте також:

Один із головних викликів вступної кампанії-2025

"Було критиковано чимало закладів вищої освіти у 2022, 2023, 2024 роках за лояльне ставлення до тих, хто вступав не для того, щоб навчатися, а для того, щоб отримати відстрочку від мобілізації. Тому один з викликів цієї вступної кампанії — це створення недружніх умов для ухилянтів", — сказав Шаров.

За його словами, цьогоріч кількість таких людей зменшилась на 4-5% порівняно з попереднім роком. Про це свідчать дані реєстрації електронних кабінетів вступників на всіх рівнях.

Водночас гендиректор додав, що фактори такого скорочення є самими різноманітними.

"Найбільша кількість скорочення учасників вступної кампанії припадає на вступників в аспірантуру і в магістратуру. В першу чергу, це наслідки отого вибуху охочих навчатися в аспірантурі в 2022, 2023, 2024 роках, який уже залишається позаду. Тому, у нас поступово кількість вступників повертається до реальності, наприклад 2021 року", — розповів Олег Шаров.

Нагадаємо, уряд розширив підстави для бронювання від мобілізації. Насамперед це стосується бізнесів на прифронтових територіях.

Також ми писали, чи може студент оформити відстрочку до початку навчання. Адвокат пояснив усі тонкощі.