Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Який головний виклик вступної кампанії — що кажуть у Міносвіти

Який головний виклик вступної кампанії — що кажуть у Міносвіти

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 16:47
Вступна кампанія-2025 — у Міносвіти назвали головний виклик
Студенти на лекції. Ілюстративне фото: vntu.edu.ua

Один із головних викликів вступної кампанії 2025 року — не допустити використання вступу для відстрочки від мобілізації. Потрібно створити "недружні умови" для ухилянтів.

Про це заявив генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих Міністерства освіти на науки Олег Шаров на пресконференції 9 вересня у Києві. 

Реклама
Читайте також:

Один із головних викликів вступної кампанії-2025

"Було критиковано чимало закладів вищої освіти у 2022, 2023, 2024 роках за лояльне ставлення до тих, хто вступав не для того, щоб навчатися, а для того, щоб отримати відстрочку від мобілізації. Тому один з викликів цієї вступної кампанії — це створення недружніх умов для ухилянтів", — сказав Шаров.

За його словами, цьогоріч кількість таких людей зменшилась на 4-5% порівняно з попереднім роком. Про це свідчать дані реєстрації електронних кабінетів вступників на всіх рівнях. 

Водночас гендиректор додав, що фактори такого скорочення є самими різноманітними.

"Найбільша кількість скорочення учасників вступної кампанії припадає на вступників в аспірантуру і в магістратуру. В першу чергу, це наслідки отого вибуху охочих навчатися в аспірантурі в 2022, 2023, 2024 роках, який уже залишається позаду. Тому, у нас поступово кількість вступників повертається до реальності, наприклад 2021 року", — розповів Олег Шаров.

Нагадаємо, уряд розширив підстави для бронювання від мобілізації. Насамперед це стосується бізнесів на прифронтових територіях. 

Також ми писали, чи може студент оформити відстрочку до початку навчання. Адвокат пояснив усі тонкощі. 

студенти навчання вступна кампанія ухилянти Міносвіти
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації