Отсрочка от мобилизации — кому могут отменить

В Верховной Раде предлагают лишить отсрочки студентов, которые начали обучение после 25 лет. Кроме того, это хотят отменить для тех, кто вышел за пределы академической программы.

Соответствующий законопроект появился на сайте Верховной Рады.

Для кого могут отменить отсрочку

Законопроект зарегистрировал член комитета Верховной Рады по вопросам образования и депутат от фракции "Слуга народа" Роман Грищук. Он предусматривает, что призыву на военную службу по мобилизации не подлежат:

учащиеся учреждений профессионально-технического образования и соискатели профессионального предвысшего образования, которые начали обучение не позднее года достижения 25 лет;

соискатели высшего образования в пределах расчетного срока выполнения образовательной программы;

докторанты и врачи (фармацевты) — интерны, врачи — резиденты.

В то же время "Судебно-юридическая газета" отмечает, что законопроект Грищука — альтернатива уже существующему законопроекту, который согласовало правительство. Он предусматривает лишение отсрочки для вышеупомянутых категорий соискателей образования, но отличия все же есть.

Так, сам нардеп объясняет, что согласованный Кабмином законопроект оставляет без внимания вопрос отсрочки для педагогических работников высших учебных заведений, категория которых ранее была расширена. Член комитета ВР по вопросам образования предлагает уточнение категорий педагогических, научно-педагогических и научных работников и соискателей образования, которые имеют право на отсрочку.

