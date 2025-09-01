Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Раде предлагают забрать отсрочку у одной категории граждан

В Раде предлагают забрать отсрочку у одной категории граждан

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 18:28
Отсрочка от мобилизации — кому могут отменить
Заседание Верховной Рады. Фото: rada.gov.ua

В Верховной Раде предлагают лишить отсрочки студентов, которые начали обучение после 25 лет. Кроме того, это хотят отменить для тех, кто вышел за пределы академической программы.

Соответствующий законопроект появился на сайте Верховной Рады.

Реклама
Читайте также:

Для кого могут отменить отсрочку

Законопроект зарегистрировал член комитета Верховной Рады по вопросам образования и депутат от фракции "Слуга народа" Роман Грищук. Он предусматривает, что призыву на военную службу по мобилизации не подлежат:

  • учащиеся учреждений профессионально-технического образования и соискатели профессионального предвысшего образования, которые начали обучение не позднее года достижения 25 лет;
  • соискатели высшего образования в пределах расчетного срока выполнения образовательной программы;
  • докторанты и врачи (фармацевты) — интерны, врачи — резиденты.

В то же время "Судебно-юридическая газета" отмечает, что законопроект Грищука — альтернатива уже существующему законопроекту, который согласовало правительство. Он предусматривает лишение отсрочки для вышеупомянутых категорий соискателей образования, но отличия все же есть.

Так, сам нардеп объясняет, что согласованный Кабмином законопроект оставляет без внимания вопрос отсрочки для педагогических работников высших учебных заведений, категория которых ранее была расширена. Член комитета ВР по вопросам образования предлагает уточнение категорий педагогических, научно-педагогических и научных работников и соискателей образования, которые имеют право на отсрочку.

Напомним, ранее адвокат объяснял, какие студенты потеряют отсрочку осенью. Этот процесс не наступит мгновенно, а будет несколько отложен во времени.

Также мы писали, без какого документа студентам не продлят отсрочку.

Верховная Рада студенты мобилизация война в Украине отсрочка
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации