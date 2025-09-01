Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Раді пропонують забрати відстрочку у певної категорії громадян

У Раді пропонують забрати відстрочку у певної категорії громадян

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 18:28
Відстрочка від мобілізації — кому можуть скасувати
Засідання Верховної Ради. Фото: rada.gov.ua

У Верховній Раді пропонують позбавити відстрочки студентів, які почали навчання після 25 років. Крім того, це хочуть скасувати для тих, хто вийшов за межі академічної програми. 

Відповідний законопроєкт з'явився на сайті Верховної Ради. 

Реклама
Читайте також:

Для кого можуть скасувати відстрочку

Законопроєкт зареєстрував член комітету Верховної Ради з питань освіти та депутат від фракції "Слуга народу" Роман Грищук. Він передбачає, що призову на військову службу під час мобілізації не підлягають:

  • учні закладів професійно-технічної освіти і здобувачі фахової передвищої освіти, які розпочали навчання не пізніше року досягнення 25 років;
  • здобувачі вищої освіти в межах розрахункового строку виконання освітньої програми;
  • докторанти та лікарі (фармацевти) — інтерни, лікарі — резиденти.

Водночас "Судово-юридична газета" зазначає, що законопроєкт Грищука — альтернатива до вже існуючого законопроєкту, який погодив уряд. Він передбачає позбавлення відстрочки для вищезазначених категорій здобувачів освіти, але відмінності все ж є. 

Так, сам нардеп пояснює, що погоджений Кабміном законопроєкт залишає поза увагою питання відстрочки для педагогічних працівників закладів вищої освіти, категорія яких раніше була розширена. Член комітету ВР з питань освіти пропонує уточнення категорій педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників та здобувачів освіти, які мають право на відстрочку.

Нагадаємо, раніше адвокат пояснював, які студенти втратять відстрочку восени. Цей процес не настане миттєво, а буде дещо відкладений у часі.

Також ми писали, без якого документа студентам не продовжать відстрочку.

Верховна Рада студенти мобілізація війна в Україні відстрочка
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації