Відстрочка від мобілізації — кому можуть скасувати

У Верховній Раді пропонують позбавити відстрочки студентів, які почали навчання після 25 років. Крім того, це хочуть скасувати для тих, хто вийшов за межі академічної програми.

Відповідний законопроєкт з'явився на сайті Верховної Ради.

Для кого можуть скасувати відстрочку

Законопроєкт зареєстрував член комітету Верховної Ради з питань освіти та депутат від фракції "Слуга народу" Роман Грищук. Він передбачає, що призову на військову службу під час мобілізації не підлягають:

учні закладів професійно-технічної освіти і здобувачі фахової передвищої освіти, які розпочали навчання не пізніше року досягнення 25 років;

здобувачі вищої освіти в межах розрахункового строку виконання освітньої програми;

докторанти та лікарі (фармацевти) — інтерни, лікарі — резиденти.

Водночас "Судово-юридична газета" зазначає, що законопроєкт Грищука — альтернатива до вже існуючого законопроєкту, який погодив уряд. Він передбачає позбавлення відстрочки для вищезазначених категорій здобувачів освіти, але відмінності все ж є.

Так, сам нардеп пояснює, що погоджений Кабміном законопроєкт залишає поза увагою питання відстрочки для педагогічних працівників закладів вищої освіти, категорія яких раніше була розширена. Член комітету ВР з питань освіти пропонує уточнення категорій педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників та здобувачів освіти, які мають право на відстрочку.

