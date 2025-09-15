Війна в Україні — як змінилась кількість студентів

Колишня міністерка освіти та науки України Лілія Гриневич. Фото: МОН

Війна та міграція призвели до різкого падіння кількості студентів в українських університетах. Особливо від цього страждають університети у східних регіонах.

Про це повідомила колишня міністерка освіти та науки України (2016-2019 рр.) Лілія Гриневич в ефірі Ранок.LIVE 15 вересня.

Яка ситуація зі студентами в Україні під час війни

Гриневич зауважила, що демографічний спад та виїзд молоді за кордон ще у шкільному віці зменшили кількість абітурієнтів. Особливо від цього страждають університети у східних регіонах, де небезпечно навчатися офлайн.

Ексміністерка наголосила, що через нестачу фінансування такі заклади ризикують втратити викладачів і науковців із міжнародним визнанням. Водночас університети на заході країни мають протилежну проблему — перенавантаження та дефіцит місць у гуртожитках.

"Україні потрібна стратегія, яка дозволить молоді самореалізуватися вдома й поверне тих, хто здобув освіту за кордоном", — заявила вона.

