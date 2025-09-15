Відео
Головна Новини дня Ексочільниця МОН назвала, як міграція вплинула на навчання

Ексочільниця МОН назвала, як міграція вплинула на навчання

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 16:33
Війна в Україні — як змінилась кількість студентів
Колишня міністерка освіти та науки України Лілія Гриневич. Фото: МОН

Війна та міграція призвели до різкого падіння кількості студентів в українських університетах. Особливо від цього страждають університети у східних регіонах.

Про це повідомила колишня міністерка освіти та науки України (2016-2019 рр.) Лілія Гриневич в ефірі Ранок.LIVE 15 вересня.

Читайте також:

Яка ситуація зі студентами в Україні під час війни

Гриневич зауважила, що демографічний спад та виїзд молоді за кордон ще у шкільному віці зменшили кількість абітурієнтів. Особливо від цього страждають університети у східних регіонах, де небезпечно навчатися офлайн.

Ексміністерка наголосила, що через нестачу фінансування такі заклади ризикують втратити викладачів і науковців із міжнародним визнанням. Водночас університети на заході країни мають протилежну проблему — перенавантаження та дефіцит місць у гуртожитках.

"Україні потрібна стратегія, яка дозволить молоді самореалізуватися вдома й поверне тих, хто здобув освіту за кордоном", — заявила вона. 

Нагадаємо, раніше у Міносвіти назвали головний виклик вступної кампанії. Це стосується мобілізації. 

Також ми писали, що у Раді пропонують забрати відстрочку у певної категорії громадян. Це стосується студентів старших 25 років. 

МОН студенти війна в Україні еміграція абітурієнт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
