Экс-нардеп Ляшко был назначен комбатом — какое подразделение возглавил

Экс-нардеп Олег Ляшко. Фото: соцсети Ляшка

Бывший народный депутат Украины Олег Ляшко стал командиром батальона беспилотных систем управления отдельной механизированной бригады. Известно, что он пошел в ряды ВСУ в октябре 2022 года.

Об этом сообщил командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский в Facebook в понедельник, 14 октября.

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"Как вам такое повышение на службе — лейтенант Ляшко О. (надо отдать должное, он иногда приходил в полицейский участок и тусил для отчета), назначен командиром батальона в одну из бригад (должность подполковника)", — говорится в сообщении.

Выдержка из приказа о назначении Ляшко. Фото: Facebook/Ярославский

В документе сказано, что он был выдан 11 октября 2024 года. Его подписал командир армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ.

Скриншот поста Ярославского

Напомним, Минобороны назначило двух заместителей главы ведомства Рустема Умерова.

А Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о кадровых изменениях среди заместителей председателя Службы внешней разведки — были уволены два чиновника.