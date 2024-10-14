Екснардепа Ляшка призначили комбатом — який підрозділ очолив

Екснардеп Олег Ляшко. Фото: соцмережі Ляшка

Колишній народний депутат України Олег Ляшко став командиром батальйону безпілотних систем управління окремої механізованої бригади. Відомо, що він пішов до лав ЗСУ у жовтні 2022 року.

Про це повідомив командир підрозділу розвідки Сухопутних військ ЗСУ Денис Ярославський у Facebook у понеділок, 14 жовтня.

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"Як вам таке підвищення на службі — лейтенант Ляшко О. (треба віддати належне, він іноді приходив в поліцейський відділок і тусив для звіту), призначили командиром батальйону в одну з бригад (посада підполковника)", — йдеться у дописі.

Витяг з наказу про призначення Ляшка. Фото: Facebook/Ярославський

У документі вказано, що він був виданий 11 жовтня 2024 року. Його підписав командир армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ.

Скриншот допису Ярославського

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