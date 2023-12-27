Экс-министры обороны Великобритании призвали одобрить помощь Украине на следующий год

Разгрузка британских ПТРК NLAW. Иллюстративное фото: Минобороны Украины

Бывшие министры обороны от Консервативной партии Великобритании — Майкл Феллон, Бен Уоллес, Лиам Фокс и Гэвин Уильямсон — призвали одобрить помощь Украине от Лондона на 2024 год. Также они обратились к правительству Риши Сунака, чтобы оно сообщило объем военной помощи.

Об этом сообщает The Telegraph.

Читайте также:

Экс-министры обороны Великобритании обратились к Риши Сунаку

Экс-чиновники просят выделить на военную помощь Украине в следующем году минимум 2,3 миллиарда фунтов стерлингов. Такую сумму Туманный Альбион одобрял в 2022 и 2023 годах

"Украина, возможно, переживает свои самые темные времена. Сейчас не время для Британии расслабляться. Британия рискует потерять свое лидерство в поддержке Украины без видимой причины. Мы должны продемонстрировать долгосрочную приверженность", — подчеркнул Уоллес.

В то же время Уильямсон заявил, что Россия воюет против Украины с 2014 года, поэтому Британии важно дать украинцам "уверенность в том, что в Лондоне поддерживают борьбу против Путина".

Как рассказывают источники в британском правительстве, объявление о помощи Украине может случиться во время бюджетного процесса — то есть весной следующего года. Но раньше об этом всегда докладывали еще до конца предыдущего года.

Напомним, что ранее в Минобороны Великобритании заявили, что российский Черноморский флот с начала вторжения потерял 20% боевых кораблей. Также Великобритания наращивает военно-морскую поддержку Украины, чтобы "держать Киев в борьбе". Инициатива является частью 10-летнего соглашения о безопасности, которое будет подписано в ближайшие недели.