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Ексміністри оборони Великої Британії закликали схвалити допомогу Україні на наступний рік

27 грудня 2023 00:04
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Ілля Рябінін
редактор
Ексміністри оборони Великої Британії закликали схвалити допомогу Україні на наступний рік
Розвантаження британських ПТРК NLAW. Ілюстративне фото: Міноборони України
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Ілля Рябінін
редактор

Колишні міністри оборони від Консервативної партії Великої Британії — Майкл Феллон, Бен Воллес, Ліам Фокс та Гевін Вільямсон — закликали схвалити допомогу Україні від Лондона на 2024 рік. Також вони звернулися до уряду Ріші Сунака, аби він повідомив обсяг військової допомоги.

Про це повідомляє The Telegraph.

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Ексурядовці просять виділити на військову допомогу Україні у наступному році щонайменше 2,3 мільярда фунтів стерлінгів. Таку суму Туманний Альбіон схвалював у 2022 та 2023 роках

"Україна, можливо, переживає свої найтемніші часи. Зараз не час для Британії розслаблятися. Британія ризикує втратити своє лідерство в підтримці України без видимої причини. Ми повинні продемонструвати довгострокову прихильність", — наголосив Воллес.

Водночас Вільямсон заявив, що Росія воює проти України з 2014 року, тому Британії важливо дати українцям "впевненість у тому, що в Лондоні підтримують боротьбу проти Путіна".

Як розповідають джерела видання у британському уряді, оголошення щодо допомоги Україні може трапитись під час бюджетного процесу — тобто навесні наступного року. Але раніше про це завжди інформували ще до кінця попереднього року.

Нагадаємо, що раніше в Міноборони Великої Британії заявили, що російський Чорноморський флот з початку вторгнення втратив 20% бойових кораблів. Також Велика Британія нарощує військово-морську підтримку України, щоб "тримати Київ у боротьбі". Ініціатива є частиною 10-річної угоди про безпеку, яка буде підписана найближчими тижнями.

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