Ексміністри оборони Великої Британії закликали схвалити допомогу Україні на наступний рік
Колишні міністри оборони від Консервативної партії Великої Британії — Майкл Феллон, Бен Воллес, Ліам Фокс та Гевін Вільямсон — закликали схвалити допомогу Україні від Лондона на 2024 рік. Також вони звернулися до уряду Ріші Сунака, аби він повідомив обсяг військової допомоги.
Про це повідомляє The Telegraph.
Ексміністри оборони Великої Британії звернулися до Ріші Сунака
Ексурядовці просять виділити на військову допомогу Україні у наступному році щонайменше 2,3 мільярда фунтів стерлінгів. Таку суму Туманний Альбіон схвалював у 2022 та 2023 роках
"Україна, можливо, переживає свої найтемніші часи. Зараз не час для Британії розслаблятися. Британія ризикує втратити своє лідерство в підтримці України без видимої причини. Ми повинні продемонструвати довгострокову прихильність", — наголосив Воллес.
Водночас Вільямсон заявив, що Росія воює проти України з 2014 року, тому Британії важливо дати українцям "впевненість у тому, що в Лондоні підтримують боротьбу проти Путіна".
Як розповідають джерела видання у британському уряді, оголошення щодо допомоги Україні може трапитись під час бюджетного процесу — тобто навесні наступного року. Але раніше про це завжди інформували ще до кінця попереднього року.
Нагадаємо, що раніше в Міноборони Великої Британії заявили, що російський Чорноморський флот з початку вторгнення втратив 20% бойових кораблів. Також Велика Британія нарощує військово-морську підтримку України, щоб "тримати Київ у боротьбі". Ініціатива є частиною 10-річної угоди про безпеку, яка буде підписана найближчими тижнями.
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