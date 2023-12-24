Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Кемерон заявив, що британська влада може зробити більше для допомоги Україні arrow

Кемерон заявив, що британська влада може зробити більше для допомоги Україні

24 грудня 2023 14:45
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Кемерон заявив, що британська влада може зробити більше для допомоги Україні
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон. Фото: REUTERS/Alaa Al Sukhn
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин


У 2024 році Велика Британія обмірковує плани щодо надання Україні більшої підтримки. Імовірно, допомога перевищуватиме рівні 2022 та 2023 років.

Про це повідомив британський глава МЗС Девід Кемерон в інтерв'ю виданню The Telegraph.

Читайте також:

Плани Британії збільшити допомогу Україні

"У нас є можливості для більш значних дій. Ми розглядаємо різні аспекти довгострокових інвестицій у цьому напрямі", — зазначив він.

Кемерон також наголосив, що уряд може посилити виробництво озброєнь та обладнання на британських військових заводах, щоб заповнити запаси, зменшені внаслідок війни в Україні.

"Наша мета — збільшення цих запасів, що буде корисним як для українців, так і для нас в умовах зростаючої світової небезпеки", — сказав він.

Військова допомога Британії Україні

У Великій Британії завершилося навчання 32 тисяч українських військовослужбовців. Нещодавно остання група українських солдатів вирушила назад на фронт, встигнувши повернутись до святкування Різдва.

Водночас з початку масштабного вторгнення Росії до України, Велика Британія активно підтримує Україну, надаючи військову допомогу. У рамках цієї підтримки українські війська отримали від британців такі озброєння, як танки Challenger 2, ракети дальньої дії Storm Shadow, а також реактивні системи залпового вогню М270 та інші види озброєнь.

Нагадаємо, що державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен вкотре закликав Конгрес до негайного затвердження додаткової підтримки для України. За його словами, Київ має "обмежені можливості" у війні проти російських окупантів без Штатів.

Також ми писали, що Україна знизила свої потреби у міжнародній фінансовій допомозі майже на чотири мільярди доларів. Отже, бюджет потреб у 2024 році становитиме 37,3 млрд доларів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію - 80x80

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію

Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі