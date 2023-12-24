Кемерон заявив, що британська влада може зробити більше для допомоги Україні

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон. Фото: REUTERS/Alaa Al Sukhn



У 2024 році Велика Британія обмірковує плани щодо надання Україні більшої підтримки. Імовірно, допомога перевищуватиме рівні 2022 та 2023 років.

Про це повідомив британський глава МЗС Девід Кемерон в інтерв'ю виданню The Telegraph.

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Плани Британії збільшити допомогу Україні

"У нас є можливості для більш значних дій. Ми розглядаємо різні аспекти довгострокових інвестицій у цьому напрямі", — зазначив він.

Кемерон також наголосив, що уряд може посилити виробництво озброєнь та обладнання на британських військових заводах, щоб заповнити запаси, зменшені внаслідок війни в Україні.

"Наша мета — збільшення цих запасів, що буде корисним як для українців, так і для нас в умовах зростаючої світової небезпеки", — сказав він.

Військова допомога Британії Україні

У Великій Британії завершилося навчання 32 тисяч українських військовослужбовців. Нещодавно остання група українських солдатів вирушила назад на фронт, встигнувши повернутись до святкування Різдва.

Водночас з початку масштабного вторгнення Росії до України, Велика Британія активно підтримує Україну, надаючи військову допомогу. У рамках цієї підтримки українські війська отримали від британців такі озброєння, як танки Challenger 2, ракети дальньої дії Storm Shadow, а також реактивні системи залпового вогню М270 та інші види озброєнь.

Нагадаємо, що державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен вкотре закликав Конгрес до негайного затвердження додаткової підтримки для України. За його словами, Київ має "обмежені можливості" у війні проти російських окупантів без Штатів.

Також ми писали, що Україна знизила свої потреби у міжнародній фінансовій допомозі майже на чотири мільярди доларів. Отже, бюджет потреб у 2024 році становитиме 37,3 млрд доларів.