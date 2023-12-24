Кэмерон заявил, что британские власти могут сделать больше для помощи Украине

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. Фото: REUTERS/Alaa Al Sukhn



В 2024 году Великобритания обдумывает планы по предоставлению Украине более обширной поддержки. Предположительно, помощь будет превышать уровни 2022 и 2023 годов.

Об этом сообщил британский глава МИД Дэвид Кэмерон в интервью изданию The Telegraph.

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Планы Британии увеличить помощь Украине

"У нас есть возможности для более значительных действий. Мы рассматриваем разные аспекты долгосрочных инвестиций в этом направлении", — указал он.

Кэмерон также подчеркнул, что правительство может усилить производство вооружений и оборудования на британских военных заводах, чтобы восполнить запасы, уменьшенные в результате войны в Украине.

"Наша цель — увеличение этих запасов, что будет полезно как для украинцев, так и для нас в условиях возрастающей мировой опасности", — заключил он.

Военная помощь Британии Украине

В Великобритании завершилось обучение 32 тысяч украинских военнослужащих. Недавно последняя группа украинских солдат отправилась обратно на фронт, успев вернуться к празднованию Рождества.

В то же время с начала масштабного вторжения России в Украину Великобритания активно поддерживает Украину, предоставляя военную помощь. В рамках этой поддержки украинские войска получили от британцев такие вооружения, как танки Challenger 2, ракеты дальнего действия Storm Shadow, а также реактивные системы залпового огня М270 и другие типы вооружений.

Напомним, что государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в очередной раз призвал Конгресс к немедленному утверждению дополнительной поддержки для Украины. По его словам, у Киева есть "ограниченные возможности" в войне против российских оккупантов без Штатов.

Также мы писали, что Украина снизила свои потребности в международной финансовой помощи почти на четыре миллиарда долларов. Следовательно, бюджет потребностей в 2024 году составит 37,3 млрд долларов.