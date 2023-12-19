Безпекова угода на 10 років — Британія нарощує військово-морську підтримку України

Британський корабель прибув до Чорноморського флоту. Фото: REUTERS

Велика Британія нарощує військово-морську підтримку України, щоб "тримати Київ у боротьбі". Ініціатива є частиною 10-річної угоди про безпеку, яка буде підписана найближчими тижнями.

Про це повідомляє The Telegraph.

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Меморандум про взаєморозуміння

Британія використовуватиме свій військово-морський досвід, щоб допомогти Україні контролювати Чорне море в рамках 10-річної угоди про безпеку, яка буде підписана найближчими тижнями.

Меморандум про взаєморозуміння (MoU) зобов’язується "тримати Київ у боротьбі" проти Росії, надаючи військову підтримку, зосереджену на військово-морських силах, а також фінансову допомогу та обмін розвідданими.

Післявоєнна допомога Україні

Він також міститиме післявоєнні гарантії безпеки для захисту від Москви, якщо вона задумає наступний напад, включаючи збільшення постачання зброї та відновлення санкцій.

Британські чиновники повідомили українським колегам, що країна зосередиться на зміцненні морського потенціалу Києва в рамках запланованого меморандуму про взаєморозуміння. Військові лідери були вражені діями України в Чорному морі, де вона змусила російський флот відступити зі свого традиційного опорного пункту в окупованому Криму. Частина озброєння, включаючи ракети Brimstone, надійшла з Британії, яка все ще має один із найпотужніших у світі флотів.

Нова угода ґрунтуватиметься на нещодавньому оголошенні про те, що Велика Британія разом із Норвегією очолить "Коаліцію морського потенціалу" для постачання Україні двох мінно-пошукових кораблів Королівського флоту.

"Угода демонструє наше зобов'язання тримати Україну в боротьбі. Вони також стосуються надання гарантій у світі після військових дій щодо надання допомоги, якщо росіяни знову нападуть", — заявило джерело видання.

Військова допомога Британії

Королівські Військово-морські сили вже навчають українських фахівців з розмінування на безекіпажних підводних човнах для роззброєння, знешкодження російських бомб, мін-пасток і мін на своїх глибоководних шляхах і підготовки до десантних рейдів.

Минулого року Британія почала надавати українським силам корабельні версії ракет Brimstone, яким російські військові блогери приписують атаки на системи протиповітряної оборони в окупованому Криму.

Наземні та повітряні засоби

За даними видання, джерела в оборонних відомствах на даному етапі відмовилися ділитися будь-якими подробицями щодо зброї, яка може бути відправлена до Києва, окрім підтвердження, що вона також включатиме наземні та повітряні засоби.

"Радник з національної безпеки Тім Барроу нещодавно провів таємні переговори з Андрієм Єрмаком, головним помічником Володимира Зеленського, у Брюсселі щодо британського пакту", — вказали у виданні.

Основна увага при постачанні зброї буде зосереджена на тому, щоб українські сили стали більш "оперативно сумісними" з НАТО, щоб діяти як довготерміновий стримувальний фактор проти майбутніх атак.

Британія надала Києву 2,3 мільярда фунтів стерлінгів військової допомоги з моменту повномасштабного вторгнення Росії, і очікується, що у 2024 році вона зрівняється з цим показником.

Ключова складова 10-річної угоди спрямована на подальшу формалізацію обміну розвідданими між Лондоном і Києвом.

У рамках угоди збройні сили країни також пообіцяють продовжити свою навчальну програму "Операція Interflex", у рамках якої навчання пройшли понад 30 тисяч українських новобранців, що є найбільшою військовою схемою на британській землі з часів Другої світової війни.

Повоєнна Україна

У досьє також викладаються плани захисту післявоєнної України, зокрема обіцянка посилити постачання зброї та фінансову підтримку в разі чергового нападу Росії.

Будь-які санкції, які, за словами західних чиновників, завдали економіці Москви удару на 350 мільярдів фунтів стерлінгів і були скасовані, будуть відновлені.

"У Вільнюсі в липні 2023 року Велика Британія, Україна та інші члени Великої сімки оприлюднили спільну декларацію, в якій зазначено, що ми прагнемо формалізувати нашу постійну підтримку України. Ми продовжуємо тісно співпрацювати з Україною, щоб надати їй необхідну військову, дипломатичну та економічну підтримку до кінця цієї війни та після", — сказав представник Міноборони Великої Британії.

Нагадаємо, участь Великої Британії в морській коаліції означатиме не тільки будівництво кораблів для ВМС України. Британські фахівці, зокрема, будуть тренувати українських морських піхотинців.

Додамо, Велика Британія та Норвегія очолять новостворену "морську коаліцію". Північні країни передадуть Україні протимінні кораблі класу Sandown.