Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Безопасное соглашение на 10 лет — Британия наращивает военно-морскую поддержку Украины arrow

Безопасное соглашение на 10 лет — Британия наращивает военно-морскую поддержку Украины

19 декабря 2023 10:13
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Безопасное соглашение на 10 лет — Британия наращивает военно-морскую поддержку Украины
Британский корабль прибыл в Черноморский флот. Фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Великобритания наращивает военно-морскую поддержку Украины, чтобы "держать Киев в борьбе". Инициатива является частью 10-летнего соглашения о безопасности, которое будет подписано в ближайшие недели.

Об этом сообщает The Telegraph.

Читайте также:

Меморандум о взаимопонимании

Британия будет использовать свой военно-морской опыт, чтобы помочь Украине контролировать Черное море в рамках 10-летнего соглашения о безопасности, которое будет подписано в ближайшие недели.

Меморандум о взаимопонимании (MoU) обязуется "держать Киев в борьбе" против России, оказывая военную поддержку, сосредоточенную на военно-морских силах, а также финансовую помощь и обмен разведданными.

Послевоенная помощь Украине

Он также будет содержать послевоенные гарантии безопасности для защиты от Москвы, если она задумает дальнейшее нападение, включая увеличение поставок оружия и возобновление санкций.

Британские чиновники сообщили украинским коллегам, что страна будет сосредоточена на укреплении морского потенциала Киева в рамках запланированного меморандума о взаимопонимании. Военные лидеры были поражены действиями Украины в Черном море, где она заставила российский флот отступить от своего традиционного опорного пункта в оккупированном Крыму. Часть вооружения, включая ракеты Brimstone, поступила из Британии, у которой все еще есть один из самых мощных в мире флотов.

Новое соглашение будет основываться на недавнем объявлении о том, что Великобритания вместе с Норвегией возглавит "Коалицию морского потенциала" для поставки Украине двух минно-розыскных кораблей Королевского флота.

"Соглашение демонстрирует наше обязательство держать Украину в борьбе. Они также касаются предоставления гарантий в мире после военных действий по оказанию помощи, если россияне снова нападут", — заявил источник издания.

Военная помощь Великобритании

Королевские Военно-морские силы уже обучают украинских специалистов разминированию на безэкипажных подлодках для разоружения, обезвреживания российских бомб, мин-ловушек и мин на своих глубоководных путях и подготовки к десантным рейдам.

В прошлом году Великобритания начала предоставлять украинским силам корабельные версии ракет Brimstone, которым российские военные блогеры приписывают атаки на системы противовоздушной обороны в оккупированном Крыму.

Наземные и воздушные средства

По данным издания, источники в оборонных ведомствах на данном этапе отказались делиться какими-либо подробностями относительно оружия, которое может быть отправлено в Киев, кроме подтверждения, что оно также будет включать в себя наземные и воздушные средства.

"Советник по национальной безопасности Тим Барроу недавно провел тайные переговоры с Андреем Ермаком, главным помощником Владимира Зеленского, в Брюсселе по поводу британского пакта", — указали в издании.

Основное внимание при поставке оружия будет сосредоточено на том, чтобы украинские силы стали более оперативно совместимыми с НАТО, чтобы действовать как долгосрочный сдерживающий фактор против будущих атак.

Британия предоставила Киеву 2,3 млрд фунтов стерлингов военной помощи с момента полномасштабного вторжения России, и ожидается, что в 2024 году она также сравнится с этим показателем.

Ключевая составляющая 10-летнего соглашения направлена на дальнейшую формализацию обмена разведданными между Лондоном и Киевом.

В рамках соглашения вооруженные силы страны также пообещают продолжить свою обучающую программу "Операция Interflex", в рамках которой обучение прошли более 30 тысяч украинских новобранцев, что является крупнейшей военной схемой на британской земле со Второй мировой войны.

Послевоенная Украина

В досье также излагаются планы защиты послевоенной Украины, в частности, обещание усилить поставки оружия и финансовую поддержку в случае очередного нападения России.

Любые санкции, которые, по словам западных чиновников, нанесли экономике Москвы удар на 350 миллиардов фунтов стерлингов и были отменены, будут возобновлены.

"В Вильнюсе в июле 2023 года Великобритания, Украина и другие члены Большой семерки обнародовали совместную декларацию, в которой указано, что мы стремимся формализовать нашу постоянную поддержку Украины. Мы продолжаем тесно сотрудничать с Украиной, чтобы предоставить ей необходимую военную, дипломатическую и экономическую поддержку. До конца этой войны и после", — сказал представитель Минобороны Великобритании.

Напомним, участие Великобритании в морской коалиции будет означать не только строительство кораблей для ВМС Украины. Британские специалисты, в частности, будут тренировать украинских морских пехотинцев.

Добавим, Великобритания и Норвегия возглавят "морскую коалицию". Северные страны передадут Украине противоминные корабли класса Sandown.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Проигрываем войну или принимаем сложное решение — что в Раде думают о мобилизации женщин - 80x80

Проигрываем войну или принимаем сложное решение — что в Раде думают о мобилизации женщин

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

Актуальное по теме