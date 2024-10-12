Владимир Огрызко спрогнозировал чем может закончиться заседание Рамштайна

Заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Фото: Офис Президента Украины

Хотя новую дату проведения заседания в формате "Рамштайн" пока не выбрали, ведь его перенесли из-за сокрушительного урагана "Милтон" в США, Украина все же может ожидать серьезных важных решений. Знаковым отличием нового заседания является то, что на нем будут присутствовать лидеры государств, а не министры.

Об этом сообщил в интервью украинский дипломат, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко для 24 канала.

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Огрызко отметил, что предыдущие заседания "Рамштайна" проходили при участии министров, не имеющих права принимать определенные политические решения, в отличие от лидеров государств. Поэтому новое заседание "Рамштайна" очень важно, поскольку именно там соберутся главы стран.

"Когда собираются лидеры, то они сами по себе принимают решения, которые потом не отменишь. Министры могут о чем-то договориться, но нужно согласие руководителя государства. Хорошо, что встречу перенесли на время. Нужно, чтобы собрались руководители государств", — заявил Огрызко.

Впрочем, пока невозможно точно сказать, какие же решения в результате заседания примут для Украины. Преградами для некоторых из них является сама война и действия правительства Венгрии и Словакии, пояснил дипломат.

Владимир Огрызко предположил, что на "Рамштайне" могут принять решение о почти безлимитных поставках всего, что имеет Запад.

"Также речь может идти о разрешении использовать это оружие так, как нам нужно. Бить на 300-400 километров вглубь России. Уничтожать там военную инфраструктуру. Вот такие решения действительно могут приблизить Украину к НАТО", — предположил чиновник.

Напомним, представительница Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Пентагон уже работает над возможностью проведения встречи Контактной группы по обороне Украины, но конкретных дат до сих пор нет.

Также Владимир Зеленский сообщил, что в Лондоне украинская делегация давала рекомендации о том, какое именно дальнобойное оружие необходимо для украинских военных.