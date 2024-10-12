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Ексміністр МЗС України припустив, що можуть ухвалити на Рамштайні

12 жовтня 2024 13:53
Анастасія Постоєнко - Редактор
Володимир Огризко спрогнозував чим може закінчитися засідання Рамштайн
Засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Фото: Офіс Президента України
Анастасія Постоєнко - Редактор

Хоча нову дату проведення засідання у форматі "Рамштайн" поки не обрали, адже його перенесли через нищівний ураган "Мілтон" у США, Україна все ж може очікувати на серйозні важливі рішення. Знаковою відмінністю нового засідання є те, що на ньому будуть присутні лідери держав, а не міністри.

Про це повідомив в інтерв'ю український дипломат, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко для 24 Каналу.

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Огризко зауважив, що попередні засідання "Рамштайн" відбувалися за участі міністрів, які не мають права ухвалювати певні політичні рішення, на відміну від лідерів держав. Тому нове засідання "Рамштайн" є дуже важливим, оскільки саме там зберуться глави країн.

"Коли збираються лідери, то вони самі по собі ухвалюють рішення, які потім не скасуєш. Міністри можуть про щось домовитися, але потрібна згода керівника держави. Добре, що зустріч перенесли на певний час. Потрібно, щоб зібралися керівники держав", — заявив Огризко.

Втім, наразі неможливо точно сказати, які ж рішення в результаті засідання ухвалять для України. Перепонами для деяких з них є сама війна та дії уряду Угорщини й Словаччини, як пояснив дипломат. 

Володимир Огризко припустив, що на "Рамштайні" можуть ухвалити рішення про майже безлімітне постачання всього, що має Захід. 

"Також може йтися про дозвіл використовувати цю зброю так, як нам потрібно. Бити на 300-400 кілометрів вглиб Росії. Знищувати там військову інфраструктуру. Ось такі рішення дійсно можуть наблизити Україну до НАТО", — припустив посадовець.

Нагадаємо, представниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що Пентагон вже працює над можливістю проведення зустрічі Контактної групи з оборони України, але конкретних дат досі немає.

Також Володимир Зеленський повідомив, що у Лондоні українська делегація давала рекомендації про те, яка саме далекобійна зброя є необхідною для українських військових. 

США зброя Україна Рамштайн війна в Україні

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