Эксгумация жертв Волынской трагедии — какие первые результаты

Эксгумация тел. Фото иллюстративное архивное: УНИАН

В Украине начали эксгумацию жертв Волынской трагедии. Первые останки людей уже найдены.

Об этом сообщил в комментарии Новини.LIVE заместитель министра культуры по вопросам европейской интеграции Андрей Наджос.

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По его словам, на месте работает совместная экспедиция украинских и польских специалистов. Уже в конце дня ожидается первый официальный отчет о результатах поисков.

Сейчас обнаружены первые человеческие останки, однако впереди еще много работы для экспертов. Им придется установить личности погибших, причины их смерти и время гибели.

"Вопросов действительно очень много", — подчеркнул Наджос.

Отметим, что на прошлой неделе на территории старого кладбища бывшего села Пужники в Тернопольской области стартовали поисково-эксгумационные работы. В раскопках принимают участие судебно-медицинские эксперты, археологи, генетики и антропологи.

Ранее Андрей Наджос рассказал, что первые останки людей были найдены на Тернопольщине. Работы проводит украинско-польская экспедиция.

Напомним, как прошел первый день раскопок на Тернопольщине.