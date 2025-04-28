Ексгумація жертв Волинської трагедії — які перші результати

Ексгумація тіл. Фото ілюстративне архівне: УНІАН

В Україні розпочали ексгумацію жертв Волинської трагедії. Перші рештки людей уже знайдено.

Про це повідомив у коментарі Новини.LIVE заступник міністра культури з питань європейської інтеграції Андрій Наджос.

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За його словами, на місці працює спільна експедиція українських і польських фахівців. Уже наприкінці дня очікується перший офіційний звіт про результати пошуків.

Наразі виявлено перші людські останки, проте попереду ще багато роботи для експертів. Їм доведеться встановити особи загиблих, причини їхньої смерті та час загибелі.

"Питань справді дуже багато", — наголосив Наджос.

Зазначимо, що минулого тижня на території старого цвинтаря колишнього села Пужники в Тернопільській області стартували пошуково-ексгумаційні роботи. У розкопках беруть участь судово-медичні експерти, археологи, генетики та антропологи.

Раніше Андрій Наджос розповів, що перші рештки людей були знайдені на Тернопільщині. Роботи проводить українсько-польська експедиція.

Нагадаємо, як минув перший день розкопок на Тернопільщині.