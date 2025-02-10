Эксгумация польских жертв Волынской трагедии начнется весной 2025 года, заявил посол

Посол Украины в Польше Василий Боднар Фото: скриншот из видео

Эксгумация польских жертв Волынской трагедии начнется уже весной 2025 года. Работы будут выполнять украинская и польская стороны.

Об этом в интервью TVN24 заявил посол Украины в Польше Василий Боднар.

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Эксгумация польских жертв Волынской трагедии

Боднар рассказал, что работу будут выполнять специалисты украинской компании, которая имеет соответствующую лицензию. В то же время в эксгумации будет принимать участие и польская сторона.

"По украинскому законодательству, это должна быть украинская фирма с лицензией. Польская сторона уже имеет такого партнера. Не буду называть конкретно, но сотрудничество с украинским учреждением развивается. Оно получило все разрешения. Когда совместная команда выедет и начнет копать, мы сообщим общине через министров культуры", — рассказал он.

На уточняющий вопрос, состоится ли процесс уже в апреле, посол ответил, что это будет весной, однако точный месяц неизвестен.

"Мы планируем провести эксгумацию жертв Волынской трагедии весной в первом месте, на которое уже получено разрешение, то есть в Пужниках. Сейчас мы также работаем над тем, чтобы принять решение относительно всех других мест на украинской и польской территории", — проинформировал он.

Боднар уточнил, что от польского министра культуры известно, что решения с украинской стороны ждет еще 14 заявок. Рассмотрена только одна, поскольку она отвечала всем требованиям. Другие заявки будут рассматривать после представления всех документов, отчетов о предыдущих работах и обновленных заявлений.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Василия Боднара на должность посла Украины в Польше в конце октября 2024 года.

Также мы писали, что в тот же месяц Украинский институт национальной памяти ответил на запросы польских граждан по поиску и эксгумации тел жертв Волынской трагедии, анонсировав, что работы начнутся в 2025 году. На сайте института было сказано, что работы будут проходить в Ровенской области.