Ексгумація польських жертв Волинської трагедії розпочнеться навесні 2025 року, заявив посол

Посол України у Польщі Василь Боднар. Фото: скриншот з відео

Ексгумація польських жертв Волинської трагедії розпочнеться вже навесні 2025 року. Роботи виконуватимуть українська та польська сторони.

Про це в інтерв'ю TVN24 заявив посол України у Польщі Василь Боднар.

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Ексгумація польських жертв Волинської трагедії

Боднар розповів, що роботу виконуватимуть фахівців української компанії, яка має відповідну ліцензію. Водночас в ексгумації братиме участь і польська сторона.

"За українським законодавством, це має бути українська фірма з ліцензією. Польська сторона вже має такого партнера. Не називатиму конкретно, але співпраця з українською установою розвивається. Вона отримала всі дозволи. Коли спільна команда виїде і почне копати, ми повідомимо громаду через міністрів культури", — розповів він.

На уточнююче питання, чи відбудеться процес вже у квітні, посол відповів, що це буде навесні, однак точний місяць невідомо.

"Ми плануємо провести ексгумацію жертв Волинської трагедії навесні у першому місці, на яке вже отримано дозвіл, тобто у Пужниках. Зараз ми також працюємо над тим, щоб ухвалити рішення щодо всіх інших місць на українській та польській території", — поінформував він.

Боднар уточнив, що від польського міністра культури відомо, що на рішення з української сторони чекає ще 14 заявок. Розглянуто лише одну, оскільки вона відповідала всім вимогам. Інші заявки будуть розглядатиме після подання всіх документів, звітів про попередні роботи та оновлених заяв.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський призначив Василя Боднара на посаду посла України у Польщі наприкінці жовтня 2024 року.

Також ми писали, що того ж місяців Український інститут національної пам'яті відповів на запити польських громадян щодо пошуку та ексгумації тіл жертв Волинської трагедії, анонсувавши, що роботи розпочнуться у 2025 році. На сайті інституту було сказано, що роботи відбуватимуться в Рівненській області.