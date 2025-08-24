Видео
Главная Новости дня Экс-глава Рады объяснил, что изначально было в Акте независимости

Экс-глава Рады объяснил, что изначально было в Акте независимости

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 14:39
Мороз рассказал, что в первой версии Акта независимости Украины упоминали Ельцина
Александр Мороз. Фото: УНИАН

Бывший глава Верховной Рады Александр Мороз объяснил, что было в первой версии текста Акта провозглашения независимости Украины. По его словам, туда добавили величание в адрес Бориса Ельцина.

Об этом Александр Мороз рассказал в эфире Ранок.LIVE в воскресенье, 24 августа.

Читайте также:

Акт провозглашения независимости Украины

Мороз отметил, что Акт о независимости готовили депутаты Лукьяненко, Павлычко, Хмара и так далее.

По его словам, в первой версии текста было величание в адрес Бориса Ельцина.

"Отличие заключается в том, что начинался он со славословия в адрес Ельцина. Вот такого добились я и нам надо благодарить его, уже исходя от Кравчука. Я попросил коллеги, был Лукьяненко, Хмара, Павлычко, другие говорят, прослушайте, давайте избавимся от этой записи", — подчеркнул Мороз.

Он понимал, что пройдут годы и будет стыдно, что Ельцина будут благодарить за Независимость Украины. Следовательно, в окончательном документе упоминания о Ельцине нет.

"И сегодня этот текст действительно имеет достаточно важное значение. Это надо просто знать", — добавил экс-глава Рады.

Напомним, мировые лидеры поздравили украинцев с Днем Независимости. Они выразили восхищение гражданами.

Кроме того, украинцев поздравил бывший главнокомандующий ВСУ и посол в Великобритании Валерий Залужный.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
