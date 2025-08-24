Посол України у Британії звернувся до українців у День Незалежності

Валерій Залужний. Фото: t.me/Zaluzhnui

Ексголовнокомандувач Збройних сил України, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний привітав українців із Днем Незалежності. Він звернувся до українського народу.

Привітання Валерій Залужний оприлюднив на своєму каналі у Telegram.

Залужний привітав українців із Днем Незалежності України

Привітання Валерія Залужного. Фото: скриншот

У своєму зверненні він назвав Україну країною мужніх, нескорених і вільних людей. Залужний підкреслив, що українці свідомо обрали боротьбу замість приниження, адже лише цей шлях, хоч і складний, веде до справжньої свободи.

"З Днем Незалежності, сильна країно!" — написав він, звертаючись до громадян.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до громадян з нагоди Дня Незалежності.

Також до Києва вперше прибув новообраний прем'єр-міністр Канади Марк Карні.

Окрім того, із Днем Незалежності Україну привітав й Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.