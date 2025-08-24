Посол Украины в Британии обратился к украинцам в День Независимости

Валерий Залужный поздравил украинцев с Днем Независимости
Экс-главнокомандующий Вооруженных сил Украины, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный поздравил украинцев с Днем Независимости. Он обратился к украинскому народу.
Поздравление Валерий Залужный обнародовал на своем канале в Telegram.
В своем обращении он назвал Украину страной мужественных, непокоренных и свободных людей. Залужный подчеркнул, что украинцы сознательно выбрали борьбу вместо унижения, ведь только этот путь, хоть и сложный, ведет к настоящей свободе.
"С Днем Независимости, сильная страна! " — написал он, обращаясь к гражданам.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам по случаю Дня Независимости.
Также в Киев впервые прибыл новоизбранный премьер-министр Канады Марк Карни.
Кроме того, с Днем Независимости Украину поздравил и Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
