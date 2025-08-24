Мороз розповів, що у першій версії Акта незалежності України згадували Єльцина

Олександр Мороз. Фото: УНІАН

Колишній голова Верховної Ради Олександр Мороз пояснив, що було в першій версії тексту Акту проголошення незалежності України. За його словами, туди додали величання на адресу Бориса Єльцина.

Про це Олександр Мороз розповів в ефірі Ранок.LIVE у неділю, 24 серпня.

Акт проголошення незалежності України

Мороз зауважив, що Акт про незалежність готували депутати Лукʼяненко, Павличко, Хмара і так далі.

За його словами, у першій версії тексту було величання на адресу Бориса Єльцина.

"Відмінність полягає в тому, що починався він із славословʼя на адресу Єльцина. От такого добилися я і нам треба дякувати йому, вже виходячи від Кравчука. Я попросив колеги, був Лукʼяненко, Хмара, Павличко, інші кажуть, прослухайте, давайте позбудемося цього запису", — наголосив Мороз.

Він розумів, що пройдуть роки і буде соромно, що Єльцину дякуватимуть за Незалежність України. Відтак, в остаточному документі згадки про Єльцина немає.

"І сьогодні цей текст справді має досить важливе значення. Це треба просто знати", — додав ексголова Ради.

