Как экс-командир "Азова" Максим Жорин отреагировал на новость о ликвидации российского конструктора Михаила Шатского

Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин. Фото: Maksym Zhorin/Facebook

Преступников, причастных к убийствам украинцев, настигает справедливое наказание. В частности, в Москве ликвидировали еще одного военного преступника, заместителя генерального конструктора КБ "Марс", который занимался модернизацией крылатых ракет.

Об этом в четверг, 12 декабря, написал в своем Telegram-канал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

Читайте также:

Скриншот повідомлення Максима Жоріна

Ликвидация российского конструктора Шатского

"Приятно наблюдать, как справедливое наказание уже настигает мразот, причастных к убийствам украинцев. Надеюсь, скоро такие новости станут ежедневными", — высказался Жорин.

Напомним, о ликвидации заместителя генерального конструктора, руководителя отдела программного обеспечения конструкторского бюро "Марс" Михаила Шатского в четверг, 12 декабря, написал журналист Александр Невзоров. По информации Суспільного, это подтвердили и в Главном управлении разведки Украины.

Также мы сообщали, чем опасны разработки Шатского. В частности, речь идет о модернизации крылатых ракет Х-59 до версии Х-69 и разработке новых дронов для войны против Украины.