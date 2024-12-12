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Ким насправді був Шатський та чим небезпечні його розробки

12 грудня 2024 14:18
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Хто такий Михайло Шатський, якого вбили в Москві — все, що про нього відомо
Заступник генконструктора КБ "Марс" Михайло Шатський. Фото: скриншот
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Під Москвою ліквідовано заступника генконструктора КБ "Марс" Михайла Шатського. Він займався модернізацією крилатих ракет Х-59 до версії Х-69 і розробкою нових дронів для війни проти України.

Новини.LIVE зібрали все, що відомо про воєнного злочинця та посіпаку російського диктатора.

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Хто такий Михайло Шатський

Шатський відігравав важливу роль у модернізації російських крилатих ракет Х-59 до рівня Х-69, а також займався розробкою нових безпілотних літальних апаратів, які активно використовуються у війні проти України.

Крім роботи над озброєнням, Шатський був викладачем у конструкторському бюро і вів предмет, пов’язаний із системами автоматичного управління космічними літальними апаратами.

Його наукова діяльність включала створення та прогнозування надійності управлінських систем космічних апаратів із застосуванням методів нейронних мереж. Також він займався іншими аспектами проєктування космічної техніки.

Конструкторське бюро "Марс", де працював Шатський, спеціалізується на створенні систем навігації та автоматичного управління для літаків і космічних кораблів. З 2017 року бюро стало частиною корпорації "Росатом". Під керівництвом Шатського там розробили ключові системи управління для одинадцяти космічних апаратів.

Михайло Шатський розробник
Михайло Шатський на груповому фото третій зліва. Фото: росЗМІ

Чим небезпечні розробки Шатського

Ракета Х-69 — сучасна російська крилата ракета, яка є модернізованою версією радянської Х-59. Вперше її було представлено у 2022 році, і вона має вдосконалені технічні характеристики.

Ця ракета оснащена бойовою частиною масою до 310 кг, яка може включати касетні або проникні заряди. Використання касетних боєприпасів створює значні ризики для цивільного населення: залишки суббоєприпасів часто залишаються на місцевості й становлять тривалу небезпеку, особливо для дітей. Малеча може сприйняти частинки ракети за іграшку. Випадковий контакт із такими боєприпасами може призводити до травм чи загибелі.

Х-69 активно застосовується для завдання ударів по об’єктах критичної інфраструктури, зокрема по енергетичних об’єктах України, спричиняючи масштабні руйнування та ускладнюючи функціонування важливих систем життєзабезпечення.

Ракета X69
Ракета Х-69. Фото: Вікіпедія

Нагадаємо, про ліквідацію заступника генерального конструктора, керівника відділу програмного забезпечення конструкторського бюро "Марс" Михайла Шатського повідомив журналіст Олександр Невзоров, а джерела Суспільного в Головному управлінні розвідки України (ГУР) підтвердили інформацію.

Також ми писали, що у вересні в Московській області ліквідували ще одного воєнного злочинця. Йдеться про російського полковника Олексія Коломєйцева.

вбивство Москва військові злочини ракета ракети Росія

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