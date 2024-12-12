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Кем на самом деле был Шатский и чем опасны его разработки

12 декабря 2024 14:18
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Кто такой Михаил Шатский, убитый в Москве — все, что о нем известно
Заместитель генконструктора КБ "Марс" Михаил Шатский. Фото: скриншот
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Под Москвой ликвидирован заместитель генконструктора КБ "Марс" Михаил Шатский. Он занимался модернизацией крылатых ракет Х-59 до версии Х-69 и разработкой новых дронов для войны против Украины.

Новини.LIVE собрали все, что известно о военном преступнике и подручном российского диктатора.

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Кто такой Михаил Шатский

Шатский играл важную роль в модернизации российских крылатых ракет Х-59 до уровня Х-69, а также занимался разработкой новых беспилотных летательных аппаратов, активно используемых в войне против Украины.

Помимо работы над вооружением Шатский был преподавателем в конструкторском бюро и вел предмет, связанный с системами автоматического управления космическими летательными аппаратами.

Его научная деятельность включала создание и прогнозирование надежности управленческих систем космических аппаратов с применением методов нейронных сетей.

Конструкторское бюро "Марс", где работал Шатский, специализируется на создании систем навигации и автоматического управления для самолетов и космических кораблей. С 2017 года бюро стало частью корпорации "Росатом".

Михаил Шатский разработчик
Михаил Шатский на групповом фото третий слева. Фото: росСМИ

Чем опасны разработки Шатского

Ракета Х-69 — современная российская крылатая ракета, которая является модернизированной версией советской Х-59.

Эта ракета оснащена боевой частью массой до 310 кг, которая может включать в себя кассетные или проницаемые заряды. Использование кассетных боеприпасов создает значительные риски для гражданского населения: остатки суббоеприпасов часто остаются на местности и представляют длительную опасность, особенно для детей. Малыш может воспринять частицы ракеты за игрушку. Случайный контакт с такими боеприпасами может привести к травмам или гибели.

Х-69 активно применяется для нанесения ударов по объектам критической инфраструктуры, в частности по энергетическим объектам Украины, вызывая масштабные разрушения и усложняя функционирование важных систем жизнеобеспечения.

Ракета X69
Ракета Х-69. Фото: Википедия

Напомним, о ликвидации заместителя генерального конструктора, руководителя отдела программного обеспечения конструкторского бюро "Марс" Михаила Шатского сообщил журналист Александр Невзоров, а источники Суспільного в Главном управлении разведки Украины (ГУР) подтвердили информацию.

Также мы писали, что в сентябре в Московской области ликвидировали еще одного военного преступника. Речь идет о российском полковнике Алексее Коломейцеве.

убийство Москва военные преступления ракета ракеты Россия

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