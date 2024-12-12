Як екскомандир "Азова" Максим Жорін відреагував на новину про ліквідацію російського конструктора Михайла Шатського

Ексголова "Азова" відреагував на ліквідацію Шатського в Москві
Злочинців, які причетні до вбивств українців, наздоганяє справедливе покарання. Зокрема, у Москві ліквідували ще одного військового злочинця, заступника генерального конструктора КБ "Марс", який займався модернізацією крилатих ракет.
Про це в четвер, 12 грудня, написав у своєму Telegram-канал заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін.
Ліквідація російського конструктора Шатського
"Приємно спостерігати, як справедливе покарання вже наздоганяє мразот, причетних до вбивств українців. Сподіваюсь, скоро такі новини стануть щоденними", — висловився Жорін.
Нагадаємо, про ліквідацію заступника генерального конструктора, керівника відділу програмного забезпечення конструкторського бюро "Марс" Михайла Шатського в четвер, 12 грудня, написав журналіст Олександр Невзоров. За інформацією Суспільного, це підтвердили й у Головному управлінні розвідки України.
Також ми повідомляли, чим небезпечні розробки Шатського. Зокрема, йдеться про модернізацію крилатих ракет Х-59 до версії Х-69 і розробкою нових дронів для війни проти України.
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