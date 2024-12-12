Як екскомандир "Азова" Максим Жорін відреагував на новину про ліквідацію російського конструктора Михайла Шатського

Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін. Фото: Maksym Zhorin/Facebook

Злочинців, які причетні до вбивств українців, наздоганяє справедливе покарання. Зокрема, у Москві ліквідували ще одного військового злочинця, заступника генерального конструктора КБ "Марс", який займався модернізацією крилатих ракет.

Про це в четвер, 12 грудня, написав у своєму Telegram-канал заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін.

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Скриншот повідомлення Максима Жоріна

Ліквідація російського конструктора Шатського

"Приємно спостерігати, як справедливе покарання вже наздоганяє мразот, причетних до вбивств українців. Сподіваюсь, скоро такі новини стануть щоденними", — висловився Жорін.

Нагадаємо, про ліквідацію заступника генерального конструктора, керівника відділу програмного забезпечення конструкторського бюро "Марс" Михайла Шатського в четвер, 12 грудня, написав журналіст Олександр Невзоров. За інформацією Суспільного, це підтвердили й у Головному управлінні розвідки України.

Також ми повідомляли, чим небезпечні розробки Шатського. Зокрема, йдеться про модернізацію крилатих ракет Х-59 до версії Х-69 і розробкою нових дронів для війни проти України.