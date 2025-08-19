Судебное заседание. Иллюстративное фото: Freepik

Бывший глава Центральной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) и его подчиненные незаконно оформляли фейковые справки об инвалидности. Они привлечены к уголовной ответственности.

Об этом информирует пресс-служба Офис генпрокурора во вторник, 19 августа, в Telegram.

Разоблачение работников МСЭК. Фото: Офис генпрокурора/Telegram

Экс-глава МСЭК выдавал фейковые справки об инвалидности

Прокуроры совместно со следователями Нацполиции сообщили о подозрении бывшему председателю Центральной медико-социальной экспертной комиссии Минздрава Украины и семи членам организованной группы в злоупотреблениях служебным положением и подделке официальных документов.

Как выяснилось, экс-глава Центральной МСЭК подозревается в систематической выдаче актов осмотра и справок об инвалидности гражданам, которые фактически не имели на это правовых оснований.

Разоблачение работников МСЭК. Фото: Офис генпрокурора/Telegram

В состав организованной группы входила его заместитель — сейчас действующий адвокат, врач и четыре члена комиссии, а также один из семейных врачей КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи Дарницкого района г. Киева".

По данным следствия, участники группы изготавливали и регистрировали заведомо поддельные направления врачебно-консультативных комиссий и на их основании устанавливали инвалидность отдельным лицам. Официальные документы подписывались и заверялись печатью ЦМСЭК, после чего лица приобретали право на социальные льготы и выплаты.

Разоблачение работников МСЭК. Фото: Офис генпрокурора/Telegram

В частности, в 2024-2025 годах незаконным способом инвалидность была оформлена по меньшей мере для 14 граждан. На основании этих решений Пенсионный фонд Украины осуществил выплаты на сумму более 2,8 млн грн, чем нанесен ущерб государственному бюджету.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины — организация и злоупотребление служебным положением в составе организованной группы; ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины — организация и служебный подлог.

Уже подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения для всех подозреваемых.

Также в рамках следствия устанавливаются другие лица, которые могли быть причастны к незаконной деятельности, а также проверяется круг граждан, получивших справки об инвалидности без законных оснований.

Разоблачение работников МСЭК. Фото: Офис генпрокурора/Telegram

Недавно стало известно, что ГБР отменило более 800 решений МСЭК о назначении инвалидности чиновникам.

Ранее в Днепре осудили бывшую руководительницу Днепропетровской областной медико-социальной экспертной комиссии.