Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Приховала майна на 3 млн — який вирок отримала екскерівниця МСЕК

Приховала майна на 3 млн — який вирок отримала екскерівниця МСЕК

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 18:41
Приховала майна на 3 млн — який вирок отримала екскерівниця МСЕК
Затримання фігурантки. Фото: ДБР

У Дніпрі завершено судовий розгляд справи проти колишньої очільниці Дніпропетровської обласної медико-соціальної експертної комісії. За результатами розслідування, проведеного Державним бюро розслідувань у співпраці з Національним агентством з питань запобігання корупції, посадовицю визнали винною у декларуванні недостовірної інформації.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Слідство встановило, що у декларації за 2023 рік вона не вказала низку об’єктів нерухомості, автомобіль, а також доходи свого чоловіка. Окрім того, сума грошових активів, зазначена нею в документах, не відповідала реальній. Загальний обсяг прихованого майна та коштів перевищив 3,2 мільйона гривень.

Соборний районний суд міста Дніпра визнав ексчиновницю винною за частиною 1 статті 366-2 Кримінального кодексу України — умисне внесення завідомо недостовірних даних до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави.

Суд ухвалив рішення позбавити жінку права обіймати керівні посади у медичних комунальних підприємствах протягом одного року та призначив їй штраф.

Нагадаємо, що у Києві правоохоронці викрили корупційну схему, пов’язану з фінансами комунального підприємства.У махінаціях замішаний керівник підрядної організації, яка займалася постачанням електроенергії для КП "Київпастранс".

Раніше стало відомо, що на Одещині службова особа військового містечка вимагала хабар у захисника за поліпшення умов проживання. Військовий не став миритися з корупцією і повідомив про вимагання. Завідувачку затримали, і тепер їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі.

корупція хабар Дніпро розслідування МСЕК
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації