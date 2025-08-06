Приховала майна на 3 млн — який вирок отримала екскерівниця МСЕК

Затримання фігурантки. Фото: ДБР

У Дніпрі завершено судовий розгляд справи проти колишньої очільниці Дніпропетровської обласної медико-соціальної експертної комісії. За результатами розслідування, проведеного Державним бюро розслідувань у співпраці з Національним агентством з питань запобігання корупції, посадовицю визнали винною у декларуванні недостовірної інформації.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Деталі справи

Слідство встановило, що у декларації за 2023 рік вона не вказала низку об’єктів нерухомості, автомобіль, а також доходи свого чоловіка. Окрім того, сума грошових активів, зазначена нею в документах, не відповідала реальній. Загальний обсяг прихованого майна та коштів перевищив 3,2 мільйона гривень.

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