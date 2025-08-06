Спрятала имущества на 3 млн - какой приговор получила экс-руководитель МСЭК

Задержание фигурантки. Фото: ГБР

В Днепре завершено судебное разбирательство дела против бывшей руководительницы Днепропетровской областной медико-социальной экспертной комиссии. По результатам расследования, проведенного Государственным бюро расследований в сотрудничестве с Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции, чиновницу признали виновной в декларировании недостоверной информации.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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Детали дела

Следствие установило, что в декларации за 2023 год она не указала ряд объектов недвижимости, автомобиль, а также доходы своего мужа. Кроме того, сумма денежных активов, указанная ею в документах, не соответствовала реальной. Общий объем скрытого имущества и средств превысил 3,2 миллиона гривен.

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