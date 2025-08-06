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Главная Новости дня Спрятала имущества на 3 млн — как наказали экс-руководителя МСЭК

Спрятала имущества на 3 млн — как наказали экс-руководителя МСЭК

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 18:41
Спрятала имущества на 3 млн - какой приговор получила экс-руководитель МСЭК
Задержание фигурантки. Фото: ГБР

В Днепре завершено судебное разбирательство дела против бывшей руководительницы Днепропетровской областной медико-социальной экспертной комиссии. По результатам расследования, проведенного Государственным бюро расследований в сотрудничестве с Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции, чиновницу признали виновной в декларировании недостоверной информации.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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Детали дела

Следствие установило, что в декларации за 2023 год она не указала ряд объектов недвижимости, автомобиль, а также доходы своего мужа. Кроме того, сумма денежных активов, указанная ею в документах, не соответствовала реальной. Общий объем скрытого имущества и средств превысил 3,2 миллиона гривен.

Соборный районный суд города Днепра признал экс-чиновницу виновной по части 1 статьи 366-2 Уголовного кодекса Украины — умышленное внесение заведомо недостоверных данных в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства.

Суд принял решение лишить женщину права занимать руководящие должности в медицинских коммунальных предприятиях в течение одного года и назначил ей штраф.

Напомним, что в Киеве правоохранители разоблачили коррупционную схему, связанную с финансами коммунального предприятия. в махинациях замешан руководитель подрядной организации, которая занималась поставками электроэнергии для КП "Киевпастранс".

Ранее стало известно, что в Одесской области должностное лицо военного городка требовало взятку у защитника за улучшение условий проживания. Военный не стал мириться с коррупцией и сообщил о вымогательстве. Заведующую задержали, и теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы.

коррупция взятка Днепр расследование МСЭК
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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