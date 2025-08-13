Інвалідність для посадовців — ДБР скасувало понад 800 рішень

Посадовці втрачають "інвалідності" — скільки рішень скасувало ДБР
Державне бюро розслідувань після перевірок скасувало понад 800 рішень Медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про призначення інвалідності посадовцям. Наразі ще перевіряються понад 70 держорганів.
Про це повідомила пресслужба ДБР 13 серпня.
Скасування інвалідності для посадовців
Директор ДБР Олексій Сухачов розповів, що це стосується посадовців з понад 70 держорганів. Наразі вже розглянуто майже 2000 справ і з них понад 800 рішень про інвалідність скасовано як необґрунтовані. Ще у 400 випадків змінено групу або терміни інвалідності. Майже 100 посадовців викликали на дообстеження.
"Зазвичай оформлення фіктивної інвалідності відбувалося з метою оформлення відповідної пенсії, а також задля уникнення можливого призову на військову службу. Найбільша кількість посадовців, яким скасована інвалідність, серед працівників Державної митної та податкової служб, прокуратури, правоохоронних органів", — поділився Сухачов.
Також у ДБР розповіли, де найбільша кількість справ щодо посадовців, яким скасували інвалідність:
- Державна митна служба України — скасовано 244 рішення із 587 розглянутих;
- Державна податкова служба України — скасовано 161 рішення із 423 розглянутих;
- працівників органів прокуратури — скасовано 162 рішень із 336 розглянутих;
- Державна міграційна служба — скасовано 28 рішень із 70 розглянутих;
- Національна поліція України — скасовано 16 рішень із 78 розглянутих.
Бюро наголосило, що за будь-які протиправні прояви, які мають місце серед правоохоронців та посадових осіб державних органів, буде невідворотне покарання.
Нагадаємо, на початку липня МОЗ повідомило, що в Україні розпочалися перевірки рішень про інвалідність для посадовців від МСЕК.
За даними міністерства, станом на 31 липня 795 рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам визнано необґрунтованими та скасовано.
