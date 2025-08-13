Инвалидность для чиновников — ГБР отменило более 800 решений

Чиновники теряют "инвалидности" — сколько решений отменило ГБР
Государственное бюро расследований после проверок отменило более 800 решений Медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) о назначении инвалидности чиновникам. Сейчас еще проверяются более 70 госорганов.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР 13 августа.
Отмена инвалидности для чиновников
Директор ГБР Алексей Сухачев рассказал, что это касается должностных лиц из более 70 госорганов. Сейчас уже рассмотрено почти 2000 дел и из них более 800 решений об инвалидности отменено, как необоснованные. Еще в 400 случаях изменена группа или сроки инвалидности. Почти 100 должностных лиц вызвали на дообследование.
"Обычно оформление фиктивной инвалидности происходило с целью оформления соответствующей пенсии, а также во избежание возможного призыва на военную службу. Наибольшее количество должностных лиц, которым отменена инвалидность, среди работников Государственной таможенной и налоговой служб, прокуратуры, правоохранительных органов", — поделился Сухачев.
Также в ГБР рассказали, где наибольшее количество дел в отношении должностных лиц, которым отменили инвалидность:
- Государственная таможенная служба Украины — отменено 244 решения из 587 рассмотренных;
- Государственная налоговая служба Украины — отменено 161 решение из 423 рассмотренных;
- работников органов прокуратуры — отменено 162 решения из 336 рассмотренных;
- Государственная миграционная служба — отменено 28 решений из 70 рассмотренных;
- Национальная полиция Украины — отменено 16 решений из 78 рассмотренных.
Бюро подчеркнуло, что за любые противоправные проявления, которые имеют место среди правоохранителей и должностных лиц государственных органов, будет неотвратимое наказание.
Напомним, в начале июля Минздрав сообщил, что в Украине начались проверки решений об инвалидности для должностных лиц от МСЭК.
По данным министерства, по состоянию на 31 июля 795 решений МСЭК по установлению инвалидности должностным лицам признаны необоснованными и отменены.
Читайте Новини.LIVE!