Инвалидность для чиновников — ГБР отменило более 800 решений

Государственное бюро расследований после проверок отменило более 800 решений Медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) о назначении инвалидности чиновникам. Сейчас еще проверяются более 70 госорганов.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР 13 августа.

Отмена инвалидности для чиновников

Директор ГБР Алексей Сухачев рассказал, что это касается должностных лиц из более 70 госорганов. Сейчас уже рассмотрено почти 2000 дел и из них более 800 решений об инвалидности отменено, как необоснованные. Еще в 400 случаях изменена группа или сроки инвалидности. Почти 100 должностных лиц вызвали на дообследование.

Чиновникам отменяют инвалидности. Фото: ГБР

"Обычно оформление фиктивной инвалидности происходило с целью оформления соответствующей пенсии, а также во избежание возможного призыва на военную службу. Наибольшее количество должностных лиц, которым отменена инвалидность, среди работников Государственной таможенной и налоговой служб, прокуратуры, правоохранительных органов", — поделился Сухачев.

Также в ГБР рассказали, где наибольшее количество дел в отношении должностных лиц, которым отменили инвалидность:

Государственная таможенная служба Украины — отменено 244 решения из 587 рассмотренных;

Государственная налоговая служба Украины — отменено 161 решение из 423 рассмотренных;

работников органов прокуратуры — отменено 162 решения из 336 рассмотренных;

Государственная миграционная служба — отменено 28 решений из 70 рассмотренных;

Национальная полиция Украины — отменено 16 решений из 78 рассмотренных.

Проверки инвалидности у чиновников. Фото: ГБР

Бюро подчеркнуло, что за любые противоправные проявления, которые имеют место среди правоохранителей и должностных лиц государственных органов, будет неотвратимое наказание.

Напомним, в начале июля Минздрав сообщил, что в Украине начались проверки решений об инвалидности для должностных лиц от МСЭК.

По данным министерства, по состоянию на 31 июля 795 решений МСЭК по установлению инвалидности должностным лицам признаны необоснованными и отменены.