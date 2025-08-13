Видео
Главная Новости дня Чиновники теряют "инвалидности" — сколько решений отменило ГБР

Чиновники теряют "инвалидности" — сколько решений отменило ГБР

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 12:27
Инвалидность для чиновников — ГБР отменило более 800 решений
Прохождение медицинского осмотра. Иллюстративное фото: Армия Информ

Государственное бюро расследований после проверок отменило более 800 решений Медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) о назначении инвалидности чиновникам. Сейчас еще проверяются более 70 госорганов.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР 13 августа.

Читайте также:

Отмена инвалидности для чиновников

Директор ГБР Алексей Сухачев рассказал, что это касается должностных лиц из более 70 госорганов. Сейчас уже рассмотрено почти 2000 дел и из них более 800 решений об инвалидности отменено, как необоснованные. Еще в 400 случаях изменена группа или сроки инвалидности. Почти 100 должностных лиц вызвали на дообследование.

Скасування інвалідності посадовцям
Чиновникам отменяют инвалидности. Фото: ГБР

"Обычно оформление фиктивной инвалидности происходило с целью оформления соответствующей пенсии, а также во избежание возможного призыва на военную службу. Наибольшее количество должностных лиц, которым отменена инвалидность, среди работников Государственной таможенной и налоговой служб, прокуратуры, правоохранительных органов", — поделился Сухачев.

Также в ГБР рассказали, где наибольшее количество дел в отношении должностных лиц, которым отменили инвалидность:

  • Государственная таможенная служба Украины — отменено 244 решения из 587 рассмотренных;
  • Государственная налоговая служба Украины — отменено 161 решение из 423 рассмотренных;
  • работников органов прокуратуры — отменено 162 решения из 336 рассмотренных;
  • Государственная миграционная служба — отменено 28 решений из 70 рассмотренных;
  • Национальная полиция Украины — отменено 16 решений из 78 рассмотренных.
Скасування інвалідності посадовцям
Проверки инвалидности у чиновников. Фото: ГБР

Бюро подчеркнуло, что за любые противоправные проявления, которые имеют место среди правоохранителей и должностных лиц государственных органов, будет неотвратимое наказание.

Напомним, в начале июля Минздрав сообщил, что в Украине начались проверки решений об инвалидности для должностных лиц от МСЭК.

По данным министерства, по состоянию на 31 июля 795 решений МСЭК по установлению инвалидности должностным лицам признаны необоснованными и отменены.

ГБР коррупция чиновники инвалидность МСЭК
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
