Глава МСЕК видавав фейкові довідки про інвалідність

Судове засідання. Ілюстративне фото: Freepik

Колишній очільник Центральної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) та його підлеглі незаконно оформляли фейкові довідки про інвалідність. Їх притягнуто до кримінальної відповідальності.

Про це інформує пресслужба Офіс генпрокурора у вівторок, 19 серпня, в Telegram.

Викриття працівників МСЕК. Фото: Офіс генпрокурора/Telegram

Ексочільник МСЕК видавав фейкові довідки про інвалідність

Прокурори спільно зі слідчими Нацполіції повідомили про підозру колишньому голові Центральної медико-соціальної експертної комісії МОЗ України та 7 членам організованої групи в зловживаннях службовим становищем та підробленні офіційних документів.

Як з'ясувалося, ексголова Центральної МСЕК підозрюється в систематичній видачі актів огляду та довідок про інвалідність громадянам, які фактично не мали на це правових підстав.

До складу організованої групи входила його заступниця — наразі чинна адвокатка, лікарка та чотири члени комісії, а також один із сімейних лікарів КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Дарницького району м. Києва".

За даними слідства, учасники групи виготовляли та реєстрували свідомо підроблені направлення лікарсько-консультативних комісій і на їх підставі встановлювали інвалідність окремим особам. Офіційні документи підписувалися та завірялися печаткою ЦМСЕК, після чого особи набували права на соціальні пільги та виплати.

Зокрема, у 2024–2025 роках у незаконний спосіб інвалідність була оформлена щонайменше для 14 громадян. На підставі цих рішень Пенсійний фонд України здійснив виплати на суму понад 2,8 млн грн, чим завдано шкоди державному бюджету.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України — організація та зловживання службовим становищем у складі організованої групи; ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України — організація та службове підроблення.

Вже підготовлено клопотання про обрання запобіжних заходів для усіх підозрюваних.

Також в межах слідства встановлюються інші особи, які могли бути причетними до незаконної діяльності, а також перевіряється коло громадян, що отримали довідки про інвалідність без законних підстав.

Нещодавно стало відомо, що ДБР скасувало понад 800 рішень МСЕК про призначення інвалідності посадовцям.

Раніше у Дніпрі засудили колишню очільницю Дніпропетровської обласної медико-соціальної експертної комісії.