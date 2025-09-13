Мерзликина рассказала об изменах Розового

Экс-супруга юмориста и военного Виктора Розового - Ольга Мерзликина. Фото: кадр из видео

Экс-супруга юмориста и военного Виктора Розового — Ольга Мерзликина рассказала, как узнала об изменах бывшего мужа. По ее словам, после увиденных фото в телефоне Розового, планы на их совместное будущее разбились вдребезги.

Об этом Ольга Мерзликина рассказала в интервью Маше Ефросининой.

Экс-супруга Виктора Розового рассказала, что узнала об изменах мужа из его телефона. По ее словам, в скрытой папке она увидела множество фото с девушками, в том числе и обнаженными.

"Телефон был, или у него в ящике, или у меня. Я в него не заходила в этот период. Он просто, когда рассказывает, он не ориентируется во времени и пространстве. У него месяц будто одним днем прошел. В какой-то момент, он уже в Киеве побыл несколько недель, и я сажусь, беру его телефон. Почему-то меня потянуло зайти в фотографии.

Я вижу там папку "скрытые фото". Я захожу туда и у меня просто падает земля из-под ног. Там куча сайтов знакомств, куча скриншотов девушек, их соцсетей. Фото с голыми девушками. Фото после интима — он лежит в постели и фотографирует девушку. И я начинаю вспоминать все эти моменты", — рассказывает Мерзликина.

А также отмечает, что увидев все эти фото, сразу начала припоминать, когда это могло происходить. По ее словам, измены со стороны Розового были как до войны, так и во время.

Розовый и Мерзликина. Фото: oliamerzlikina/Instagram

Мерзликина добавила, что болезненным было и то, что она не могла сразу сказать Виктору Розовому о том, что она увидела фото и знает об изменах. По ее словам, это могло бы навредить ему, учитывая его состояние после ранения на фронте.

"Начинаю думать, когда все это произошло — это все во время войны, до войны. Я нашла фото той девушки, которая писала мне после свадьбы.

Я сижу, я ранена его ранением, и сейчас меня ранило второй раз, я слова не могу сказать, у меня разбиваются все планы на мое будущее с ним. Мне страшно, страшно, я не знаю, куда идти и что делать. Я смотрю на него и мне хочется затоптать его. Но я не могу это сделать, я даже не могу подать вида, что я что-то увидела, потому что он в таком состоянии, что ему это может навредить", — вспоминает экс-супруга Розового.

Напомним, что недавно Виктор Розовый поделился подробностями личной жизни и историей развода с Ольгой Мерзликиной.

Позже экс-супруга Розового Ольга Мерзликина отреагировала на интервью мужа, где он рассказал об их интимной жизни.