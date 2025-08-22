Виктор Розовый — какие дорогие подарки комик делал для жены

Юморист и ветеран Виктор Розовый. Фото: кадр из видео

Юморист и ветеран российско-украинской войны Виктор Розовый рассказал, что делал дорогие подарки для своей бывшей жены Ольги Мерзликиной. В то же время он сказал, что больше никогда женщинам ничего дарить не будет.

Об этом Виктор Розовый в интервью Рамине Эскайхай на YouTube.

Розовый сделал заявление о подарках экс-супруге

"Я женщинам больше не собираюсь делать очень дорогих подарков. За время отношений с Ольгой я айфон ей купил. Когда она узнала об измене, то требовала от меня подарки. И я купил айфон за больничные деньги", — заявил юморист.

Розовый заявил, что у него есть переписка с экс-супругой, где, по его словам, она требует у него подарки, чтобы он "загладил свои измены". Однако, когда Рамина спросила его, какие подарки он дарил ей за 13 лет отношений, ветеран рассказал, что "он не давался".

"За 13 лет она меня ни на что не развела, ни на какие подарки. Потому что я не давался. Мне не хотелось делать ей подарки или какие-то другие приятные вещи", — заявил Виктор Розовый.

Юморист требует выписки за донаты

Кроме того, Розовый рассказал, что согласно условиям контракта о разводе, он должен был выплатить Мерзликиной 500 тысяч гривен. Он осуществил перевод этих денег из банки, которая была открыта на его реабилитацию.

"Я хочу узнать и имею право узнать, куда шли средства из монобанка, который она на меня открыла, на мою реабилитацию. Потому что деньги на реабилитацию мне не нужны, я ее бесплатно прохожу в UNBROKEN. Мне просто интересно. Там 2 млн грн в первый день собралось. Она из тех 2 млн 1,5 млн дала пацанам, которые меня вытащили с поля боя. Затем через месяц и в дальнейшем там уже было 5 млн, то есть в конце мне пришло 2,6 млн. Она сбросила мне после нашего развода. Я хочу, чтобы она показала все выписки из этого монобанка. Я имею право знать, сколько денег пришло, сколько денег и куда ушло, на какие счета и для чего. Полностью все", — подчеркнул юморист.

Он также пригрозил ей уголовной ответственностью, если средства "пошли не по назначению".

Он обратился с официальным запросом к Ольге, где требует все объяснить.

Скриншот поста Виктории Розовой в Instagram

Напомним, в этом же интервью Розовый рассказал, что трижды изменял своей жене. Он сказал, что ему не нравилось в браке.

Отметим, еще в мае юморист сообщал, что в браке никаких измен не было.