Віктор Розовий — які дорогі подарунки комік робив для дружини

Гуморист і ветеран російсько-української війни Віктор Розовий розповів, що робив дорогі подарунки для своєї колишньої дружини Ольги Мерзлікіної. Водночас він сказав, що більше ніколи жінкам нічого дарувати не буде.

Про це Віктор Розовий в інтерв'ю Раміні Ескайхай на YouTube.

Розовий зробив заяву про подарунки ексдружині

"Я жінкам більше не збираюся робити дуже дорогих подарунків. За час стосунків з Ольгою я айфон їй купив. Коли вона дізналась про зраду, то вимагала від мене подарунки. І я купив айфон за лікарняні гроші", — заявив гуморист.

Розовий заявив, що у нього є листування з ексдружиною, де, за його словами, вона вимагає у нього подарунки, аби він "загладив свої зради". Однак, коли Раміна запитала його, які подарунки він дарував їй за 13 років стосунків, ветеран розповів, що "Він не давався".

"За 13 років вона мене ні на що не розвела, ні на які подарунки. Бо я не давався. Мені не хотілося робити їй подарунки чи якісь інші приємні речі", — заявив Віктор Розовий.

Гуморист вимагає виписки за донати

Крім того, Розовий розповів, що згідно з умовами контракту про розлучення, він мав виплатити Мерзлікіній 500 тисяч гривень. Він здійснив переказ цих грошей з банки, яка була відкрита на його реабілітацію.

"Я хочу дізнатися і маю право дізнатися, куди йшли кошти з монобанки, яку вона на мене відкрила, на мою реабілітацію. Тому що гроші на реабілітацію мені не треба, я її безкоштовно проходжу в UNBROKEN. Мені просто цікаво. Там 2 млн грн в перший день назбиралось. Вона з тих 2 млн 1,5 млн дала пацанам, які мене витягнули з поля бою. Потім через місяць і надалі там вже було 5 млн, тобто вкінці мені прийшло 2,6 млн. Вона скинула мені після нашого розлучення. Я хочу, щоб вона показала усі виписки з цієї монобанки. Я маю право знати, скільки грошей прийшла, скільки грошей і куди пішло, на які рахунки і для чого. Повністю все", — наголосив гуморист.

Він також пригрозив їй кримінальною відповідальністю, якщо кошти "пішли не за призначенням".

Він звернувся з офіційним запитом до Ольги, де вимагає все пояснити.

Скриншот допису Вікторія Розового в Instagram

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю Розовий розповів, що тричі зраджував свою дружину. Він сказав, що йому не подобалось у шлюбі.

Зазначимо, ще у травні гуморист повідомляв, що у шлюбі ніяких зрад не було.