Ексдружина Розового розповіла, як дізналась про його зради

Ексдружина Розового розповіла, як дізналась про його зради

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 07:37
Мерзлікіна розповіла про зради Розового
Ексдружина гумориста та військового Віктора Розового — Ольга Мерзлікіна. Фото: кадр з відео

Ексдружина гумориста та військового Віктора Розового — Ольга Мерзлікіна розповіла, як дізналася про зради колишнього чоловіка. За її словами, після побачених фото в телефоні Розового, плани на їхнє спільне майбутнє розбилися вщент.

Про це Ольга Мерзлікіна розповіла в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Мерзлікіна про те, як дізналась про зради Розового

Ескдружина Віктора Розового розповіла, що дізналася про зради чоловіка з його телефону. За її словами, у прихованій папці вона побачила безліч фото з дівчатами, зокрема й оголеними.

"Телефон був, або в нього в шухляді, або в мене. Я в нього не заходила в цей період. Він просто, коли розповідає, він не орієнтується в часі й просторі. В нього місяць ніби одним днем пройшов. В якийсь момент, він вже в Києві побув декілька тижнів, і я сідаю, беру його телефон. Чомусь мене потягнуло зайти в фотографії.

Я бачу там папку "приховані фото". Я заходжу туди й в мене просто падає земля з-під ніг. Там купу сайтів знайомств, купу скриншотів дівчат, їхніх соцмереж. Фото з голими дівчатами. Фото після інтиму — він лежить в ліжку і фотографує дівчину. І я починаю згадувати всі ці моменти", — розповідає Мерзлікіна.

А також зазначає, що побачивши всі ці фото, відразу почала пригадувати, коли це могло відбуватися. За її словами, зради з боку Розового були як до війни, так і під час.

Розовий зради й розлучення
Розовий та Мерзлікіна. Фото: oliamerzlikina/Instagram

Мерзлікіна додала, що болючим було й те, що вона не могла відразу сказати Віктору Розовому про те, що вона побачила фото й знає про зради. За її словами, це могло б нашкодити йому з огляду на його стан після поранення на фронті.

"Починаю думати, коли все це відбулося — це все під час війни, до війни. Я знайшла фото тієї дівчини, яка писала мені після весілля.

Я сиджу, я поранена його пораненням, і зараз мене поранило вдруге, я слова не можу сказати, у мене розбиваються всі плани на моє майбутнє з ним. Мені страшно, лячно, я не знаю, куди йти й що робити. Я дивлюся на нього і мені хочеться затоптати його. Але я не можу це зробити, я навіть не можу подати вигляду, що я щось побачила, тому що він в такому стані, що йому це може нашкодити", — пригадує ексдружина Розового.

Нагадаємо, що нещодавно Віктор Розовий поділився подробицями особистого життя та історією розлучення з Ольгою Мерзлікіною.

Пізніше ексдружина Розового Ольга Мерзлікіна відреагувала на інтерв'ю чоловіка, де він розповів про їхнє інтимне життя.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
