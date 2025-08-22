Українці звинуватили Есхакзай у неченості з ексдружиною Розового

Раміна Есхакзай бере інтерв'ю у ветерана війни Віктора Розового. Фото: кадр з відео

Ексдружина коміка Віктора Розового Ольга Мерзлікіна спростувала заяви журналістки Раміни Есхакзай щодо скандального інтерв’ю з артистом. Після виходу випуску глядачі в повідомленнях закидали журналістці звинувачення у її упередженості, проте, виявилось, що Ольга Мерзлікіна не бачила фінальну версію інтерв'ю до публікації.

Про це стало відомо із листування між Ольгою Мерзлікіною та журналісткою Раміною Есхакзай, яке вона й опублікувала на валсній сторінці у Instagram.

У відповідь на запитання глядачів, Раміна Есхакзай заявила, що Ольга Мерзлікіна нібито знала зміст інтерв’ю та навіть просила залишити його без змін.

Відповідь Раміни Есхакзай глядачу. Фото: скриншот

Проте, із листування стало чітко видно, що Ольга категорично відкинула ці слова. Вона наголосила, що жодного попереднього перегляду відео не мала, а ознайомилася з ним уже після публікації.

Листування Ольги Мерзлікіної та Раміни Есхакзай. Фото: скриншот

Ба більше, вона оприлюднила фрагменти їхнього листування, які підтверджують, що їй надіслали лише готовий випуск без можливості вносити правки.

Втім, Ольга Мерзлікіна наприкінці листування заявила, що саме інтерв’ю показало справжнє обличчя її ексчоловіка Віктора Розового.

"Моя позиція щодо підчищення інтерв'ю ексчоловіка уже після негативу в коментаря викладене авторці, для мене це спроба "прикрасити і виправдати", Такого я не толерую. Проте саме факту прохань з мого боку не редагувати того чого я не бачила — не було", — прокоментувала Ольга Мерзлікіна.

Нагадаємо, у травні 2025 року з'явилась інформація про розлучення коміка та ветерана війни Віктора Розового. Тоді він не став розповідати деталі про розставання, однак зазначив, що вони із Ольгою дійшли спільної угоди і зрад у шлюбі не було.

Згодом Ольга Мерзлікіна заявила, що шлюб розпався через численні зради Віктора Розового.

Кілька днів тому Віктор Розовий наважився дати інтерв'ю Раміні Есхакзай, де детально розповів про стосунки з Ольгою Мерзлікіною. Розмова викрила суспільний резонанс, адже чоловік розповів надто відверті подробиці їх спільного життя.