Главная Новости дня Экс-супруга Розового отреагировала на скандальное интервью

Экс-супруга Розового отреагировала на скандальное интервью

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 12:55
Скандальное интервью Розового — что известно о претензиях Ольги Мерзликиной к Рамине
Рамина Эсхакзай берет интервью у ветерана войны Виктора Розового. Фото: кадр из видео

Экс-супруга комика Виктора Розового Ольга Мерзликина заявила, что не видела финальную версию интервью с юмористом до публикации. По ее словам, журналистка Рамина Эсхакзай прислала ей ссылку уже на опубликованное видео.

Об этом стало известно из переписки между Ольгой Мерзликиной и журналисткой Раминой Эсхакзай, которую она и опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Что говорит экс-супруга Розового об интервью

После публикации интервью с Виктором Розовым зрители набросились на Рамину Эсхакзай и обвинили ее в том, что она не проинформировала о выходе видео Ольгу Мерзликину. Однако журналистка сообщила, что экс-супруга Розового все знала и даже просила не редактировать первую версию разговора.

"Женщина тоже была проинформирована и просила не редактировать первую версию, которую я просила у Виктора все-таки подредактировать, потому что детали интимной жизни и оценочные суждения о бывшей жене - лишние эмоции. Будут ли еще вопросы?" — ответила Рамина своим подписчикам в Instagram.

null
Ответ Рамины Эсхакзай зрителю. Фото: скриншот

В то же время Ольга Мерзликина заявила, что не видела интервью перед его публикацией. Рамина прислала его уже тогда, когда он был на ее YouTube-канале. В доказательство Ольга показала переписку с Раминой.

null
Переписка Ольги Мерзликиной и Рамины Эсхакзай. Фото: скриншот

В конце переписки Ольга Мерзликина заявила, что именно интервью показало истинное лицо ее экс-супруга Виктора Розового.

"Моя позиция относительно подчистки интервью экс-супруга уже после негатива в комментариях, для меня это попытка "приукрасить и оправдать", такого я не толерантна. Однако именно факта просьб с моей стороны не редактировать: того чего я не видела — не было", — прокомментировала экс-супруга юмориста.

Однако, Рамина Эсхакзай не была обязана показывать интервью Ольге Мерзликиной. Это не предусмотрено юридическими или любыми другими нормами.

Напомним, в мае 2025 года появилась информация о разводе комика и ветерана войны Виктора Розового. Тогда он не стал рассказывать детали о расставании, однако отметил, что они с Ольгой пришли к общему соглашению и измен в браке не было.

Впоследствии Ольга Мерзликина заявила, что брак распался из-за многочисленных измен Виктора Розового.

Несколько дней назад Виктор Розовый решился дать интервью Рамине Эсхакзай, где подробно рассказал об отношениях с Ольгой Мерзликиной. Разговор разоблачил общественный резонанс, ведь мужчина рассказал слишком откровенные подробности их совместной жизни.

скандал развод интервью Рамина Эсхакзай Виктор Розовый
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
