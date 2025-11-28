Видео
Главная Новости дня Экс-судья совершил госизмену — что решил суд

Экс-судья совершил госизмену — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 06:44
Суд лишил свободы экс-судью, который начал работать с оккупантами в Горловке
Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

Суд осудил экс-судью из оккупированной Горловки Донецкой области, поскольку тот добровольно перешел на службу оккупационной администрации. За это ему назначили жесткое наказание

Об этом в Facebook 26 ноября сообщила Донецкая областная прокуратура.

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, в 2015 году судья Калининского районного суда Горловки добровольно присоединился к структуре оккупационной администрации и занял должность судьи так называемого Центрально-Городского межрайонного суда Горловки.

"За 8 лет добросовестной службы врагу приказом главы Кремля его снова переназначили", — говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что находясь на этой должности, он выносил приговоры карательного характера, используя суд как инструмент давления, а не правовой механизм.

"Мужчина в своей работе опирается на нормы законодательства государства-агрессора. Его деятельность направлена на закрепление власти оккупантов, легитимацию их противоправных действий и систематическое ограничение прав и свобод украинцев", — говорится в сообщении.

Осужденный уволен с должности в Украине и сейчас находится в розыске.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным и определил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы. Дополнительно его отстранили от возможности занимать любые должности в органах государственной власти или местного самоуправления в течение 10 лет и назначили конфискацию имущества. Приговор вынесен за совершение государственной измены и коллаборационистской деятельности (ч. ч. 1, 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

Напомним, недавно мы писали, что на Херсонщине заочно осудили бывшего директора лицея в Белозерке, которая добровольно возглавила захваченное россиянами учебное заведение. За это ей назначили 12 лет заключения.

Также мы информировали, что суд в Херсонской области заочно лишил свободы мужчину, который избрался в оккупационную "областную думу".

суд Донецкая область судьи госизмена наказание судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
