Україна
Екссуддя вчинив держзраду — що вирішив суд

Екссуддя вчинив держзраду — що вирішив суд

Дата публікації: 28 листопада 2025 06:44
Суд позбавив волі екссуддю, який почав працювати з окупантами в Горлівці
Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

Суд засудив екссуддю з окупованої Горлівки Донецької області, оскільки той добровільчої перейшов на службу окупаційній адміністрації. За це йому призначили жорстке покарання.

Про це у Facebook 26 листопада повідомила Донецька обласна прокуратура.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у 2015 році суддя Калінінського районного суду Горлівки добровільно долучився до структури окупаційної адміністрації та обійняв посаду судді так званого Центрально-Міського міжрайонного суду Горлівки.

"За 8 років сумлінної служби ворогу наказом очільника Кремля його знову перепризначили", — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі додали, що перебуваючи на цій посаді, він виносив вироки карального характеру, використовуючи суд як інструмент тиску, а не правовий механізм.

"Чоловік у своїй роботі спирається на норми законодавства держави-агресора. Його діяльність спрямована на закріплення влади окупантів, легітимацію їхніх протиправних дій та систематичне обмеження прав і свобод українців", — сказано у дописі.

Засуджений звільнений з посади в Україні та наразі перебуває у розшуку.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним і визначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Додатково його усунули від можливості обіймати будь-які посади в органах державної влади чи місцевого самоврядування протягом 10 років та призначили конфіскацію майна. Вирок ухвалено за вчинення державної зради та колабораційної діяльності (ч. ч. 1, 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що на Херсонщині заочно засудили колишню директорку ліцею у Білозерці, яка добровільно очолила захоплений росіянами навчальний заклад. За це їй призначили 12 років ув'язнення.

Також ми інформували, що суд у Херсонській області заочно позбавив волі чоловіка, який обрався до окупаційної "обласної думи".

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
