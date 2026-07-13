ВАКС приговорил бывшего народного депутата Андрея Деркача к 15 годам лишения свободы за государственную измену

Бывший депутат Андрей Деркач. Фото: Андрей Деркач/Facebook

Высший антикоррупционный суд приговорил бывшего народного депутата Андрея Деркача к 15 годам лишения свободы за государственную измену и незаконное обогащение. Также суд постановил конфисковать все принадлежащее ему имущество. Кроме того, Деркача на три года лишили права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Высшего антикоррупционного суда и Transparency International Ukraine в понедельник, 13 июля.

ВАКС вынес приговор Андрею Деркачу

В понедельник, 13 июля, Высший антикоррупционный суд вынес приговор по делу бывшего народного депутата-беглеца Андрея Деркача. Суд признал его виновным в государственной измене и незаконном обогащении, назначив наказание в виде 15 лет лишения свободы, полной конфискации имущества и запрета на занятие должностей в органах государственной власти и местного самоуправления в течение трех лет.

Судебные прения по делу длились с 9 по 23 июня. В ходе рассмотрения дела прокурор настаивал, что вину Деркача полностью подтверждают показания, письменные доказательства и результаты проведенных экспертиз.

По данным следствия, в 2019–2020 годах Андрей Деркач регулярно встречался в Москве с представителями Главного управления Генерального штаба ВС РФ, после чего проводил пресс-конференции, направленные на дискредитацию Украины. По информации обвинения, результаты экспертиз подтвердили как обсуждение взятки для финансирования этой деятельности, так и её подрывной характер.

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В то же время сторона защиты не соглашалась с позицией обвинения. Адвокаты заявляли о недопустимости части доказательств и нарушениях в ходе досудебного расследования. По мнению защиты, действия Деркача не выходили за пределы его депутатских полномочий, а факт сотрудничества с представителями Главного управления Генерального штаба ВС РФ не доказан. В связи с этим адвокаты просили суд оправдать его.

По версии следствия, в течение 2019–2022 годов Андрей Деркач получил не менее 567 тысяч долларов США от российских спецслужб. По данным обвинения, эти средства он использовал для информационных атак против Украины, в частности с целью срыва евроинтеграции и ухудшения отношений с западными партнерами. Дело в Высшем антикоррупционном суде рассматривалось с декабря 2023 года.

Скриншот сообщения ВАКС/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что недавно Высший антикоррупционный суд избрал народному депутату Николаю Тищенко меру пресечения в виде залога в размере 10 млн гривен. Также суд обязал его носить электронный браслет, сдать загранпаспорта и являться к следователям и в суд по первому требованию. В то же время суд отказался удовлетворить ходатайство прокуроров о содержании Тищенко под стражей с залогом в размере более 19 млн гривен.

Новини.LIVE также сообщали, что в конце июня 2026 года за бывшего министра энергетики Германа Галущенко полностью внесли залог в размере 150 млн гривен по делу "Мидас". Средства поступили от четырех частных компаний после того, как Высший антикоррупционный суд согласился уменьшить сумму залога. В то же время Апелляционная палата ВАКС отказала защите экс-министра в отмене меры пресечения.