ВАКС засудив екснардепа Андрія Деркача до 15 років за держзраду

Екснардеп Андрій Деркач. Фото: Андрій Деркач/Facebook

Вищий антикорупційний суд засудив колишнього народного депутата Андрія Деркача до 15 років позбавлення волі за державну зраду та незаконне збагачення. Також суд ухвалив конфіскувати все належне йому майно. Крім того, Деркача на три роки позбавили права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Вищого антикорупційного суду та Transparency International Ukraine у понеділок, 13 липня.

ВАКС ухвалив вирок Андрію Деркачу

У понеділок, 13 липня, Вищий антикорупційний суд ухвалив вирок у справі колишнього народного депутата-втікача Андрія Деркача. Суд визнав його винним у державній зраді та незаконному збагаченні, призначивши покарання у вигляді 15 років позбавлення волі, повної конфіскації майна та заборони обіймати посади в органах державної влади й місцевого самоврядування протягом трьох років.

Судові дебати у справі тривали з 9 до 23 червня. Під час розгляду прокурор наполягав, що вину Деркача повністю підтверджують свідчення, письмові докази та результати проведених експертиз.

За даними слідства, у 2019–2020 роках Андрій Деркач регулярно зустрічався в Москві з представниками Головного управління Генерального штабу ЗС РФ, після чого проводив пресконференції, спрямовані на дискредитацію України. За інформацією обвинувачення, результати експертиз підтвердили як обговорення хабаря для фінансування цієї діяльності, так і її підривний характер.

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Водночас сторона захисту не погоджувалася з позицією обвинувачення. Адвокати заявляли про недопустимість частини доказів та порушення під час досудового розслідування. На думку захисту, дії Деркача не виходили за межі його депутатських повноважень, а факт співпраці з представниками Головного управління Генерального штабу ЗС РФ не доведений. У зв'язку з цим адвокати просили суд виправдати його.

За версією слідства, упродовж 2019–2022 років Андрій Деркач отримав щонайменше 567 тисяч доларів США від російських спецслужб. За даними обвинувачення, ці кошти він використовував для інформаційних атак проти України, зокрема з метою зриву євроінтеграції та погіршення відносин із західними партнерами. Справу у Вищому антикорупційному суді розглядали з грудня 2023 року.

Скриншот повідомлення ВАКС/Facebook

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Вищий антикорупційний суд обрав народному депутату Миколі Тищенку запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 10 млн гривень. Також суд зобов'язав його носити електронний браслет, здати закордонні паспорти та з'являтися до слідчих і суду за першою вимогою. Водночас суд відмовився задовольнити клопотання прокурорів про тримання Тищенка під вартою із заставою понад 19 млн гривень.

Новини.LIVE також писали, що наприкінці червня 2026 року за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка повністю внесли заставу в розмірі 150 млн гривень у справі "Мідас". Кошти надійшли від чотирьох приватних компаній після того, як Вищий антикорупційний суд погодився зменшити суму застави. Водночас Апеляційна палата ВАКС відмовила захисту ексміністра у скасуванні запобіжного заходу.