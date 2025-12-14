Бабарико заявил о тысячах политзаключенных в Беларуси и призвал не забывать о них

Виктор Бабарико. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Белорусский политзаключенный и бывший оппонент самопровозглашенного президента Александра Лукашенко на президентских выборах в 2020 году Виктор Бабарико высказался о людях в плену. По его словам, тысячи беларусов остаются в тюрьмах из-за своих политических взглядов.

Об этом Виктор Бабарико сказал в комментарии СМИ в воскресенье, 14 декабря, передает корреспондент Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Что говорит Бабарико о пленных в Беларуси

Политзаключенный отметил, что в беларусских тюрьмах остаются тысячи людей. По его словам, это не медийные люди и забыть о них будет большим предательством со стороны оппозиции.

"Нельзя забывать о тех, фамилии которых мы никогда не слышим. Это будет с нашей стороны, и в первую очередь со стороны тех, кто этим занимался, на самом деле и с нашей стороны это будет большой изменой, если мы забудем, что на сегодня там находятся еще тысячи людей. И спать спокойно мы сможем только тогда, и я смогу спать спокойно, когда мне кажется, что не потому, что мой сын будет на свободе, а тогда, когда там не будет никого", — заявил Бабарико.

Он также отметил, что пока не знает, будет ли продолжать политическую карьеру, поскольку необходимо понять, нужен ли он людям.

"Если я буду нужен в Беларуси, я постараюсь сделать что-то для Беларуси. Если я буду нужен только своей семье, ну что, у меня на следующий год достойная пенсия, хоть и без паспорта, но все-таки пенсионный статус в Беларуси, это уже гордость", — добавил он.

Напомним, освобожденная белорусская оппозиционерка Мария Колесникова выразила благодарность лидерам Украины и США.

Также Колесникова обратилась к своим сторонникам. Она поблагодарила за солидарность и поддержку.