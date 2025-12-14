Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Экс-кандидат в президенты Беларуси высказался о людях в плену

Экс-кандидат в президенты Беларуси высказался о людях в плену

Ua ru
Дата публикации 14 декабря 2025 18:47
Бабарико заявил о тысячах политзаключенных в Беларуси и призвал не забывать о них
Виктор Бабарико. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Белорусский политзаключенный и бывший оппонент самопровозглашенного президента Александра Лукашенко на президентских выборах в 2020 году Виктор Бабарико высказался о людях в плену. По его словам, тысячи беларусов остаются в тюрьмах из-за своих политических взглядов.

Об этом Виктор Бабарико сказал в комментарии СМИ в воскресенье, 14 декабря, передает корреспондент Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Что говорит Бабарико о пленных в Беларуси

Политзаключенный отметил, что в беларусских тюрьмах остаются тысячи людей. По его словам, это не медийные люди и забыть о них будет большим предательством со стороны оппозиции.

"Нельзя забывать о тех, фамилии которых мы никогда не слышим. Это будет с нашей стороны, и в первую очередь со стороны тех, кто этим занимался, на самом деле и с нашей стороны это будет большой изменой, если мы забудем, что на сегодня там находятся еще тысячи людей. И спать спокойно мы сможем только тогда, и я смогу спать спокойно, когда мне кажется, что не потому, что мой сын будет на свободе, а тогда, когда там не будет никого", — заявил Бабарико.

Он также отметил, что пока не знает, будет ли продолжать политическую карьеру, поскольку необходимо понять, нужен ли он людям.

"Если я буду нужен в Беларуси, я постараюсь сделать что-то для Беларуси. Если я буду нужен только своей семье, ну что, у меня на следующий год достойная пенсия, хоть и без паспорта, но все-таки пенсионный статус в Беларуси, это уже гордость", — добавил он.

Напомним, освобожденная белорусская оппозиционерка Мария Колесникова выразила благодарность лидерам Украины и США.

Также Колесникова обратилась к своим сторонникам. Она поблагодарила за солидарность и поддержку.

Беларусь оппозиция тюрьма политики Беларусь
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации