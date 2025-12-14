Відео
Головна Новини дня Екскандидат в президенти Білорусі висловився про людей у полоні

Екскандидат в президенти Білорусі висловився про людей у полоні

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 18:47
Бабаріко заявив про тисячі політвʼязнів у Білорусі та закликав не забувати про них
Віктор Бабаріко. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Білоруський політвʼязень та колишній опонент самопроголошеного президента Олександра Лукашенка на президентських виборах в 2020 році Віктор Бабаріко висловився про людей в полоні. За його словами, тисячі білорусів залишаються у вʼязницях через свої політичні погляди.

Про це Віктор Бабаріко сказав у коментарі ЗМІ у неділю, 14 грудня, передає кореспондент Новини.LIVE.

Що каже Бабаріко про полонених у Білорусі

Політвʼязень наголосив, що у білоруських вʼязницях залишаються тисячі людей. За його словами, це не медійні люди та забути про них буде великою зрадою зі сторони опозиції.

"Не можна забувати про тих, прізвища яких ми ніколи не чуємо. Це буде з нашого боку, і в першу чергу з боку тих, хто цим займався, насправді і з нашого боку це буде великою зрадою, якщо ми забудемо, що на сьогодні там знаходяться ще тисячі людей. І спати спокійно ми зможемо тільки тоді, і я зможу спати спокійно, коли мені здається, що не тому, що мій син буде на волі, а тоді, коли там не буде нікого", — заявив Бабаріко.

Він також наголосив, що поки не знає, чи продовжуватиме політичну карʼєру, оскільки необхідно зрозуміти, чи потрібен він людям.

"Якщо я буду потрібен в Білорусі, я постараюся зробити щось для Білорусі. Якщо я буду потрібен тільки своїй родині, ну що, у мене на наступний рік гідна пенсія, хоч і без паспорта, але все-таки пенсійний статус в Білорусі, це вже гордість", — додав він.

Нагадаємо, звільнена білоруська опозиціонерка Марія Колеснікова висловила вдячність лідерам України та США.

Також Колеснікова звернулася до своїх прихильників. Вона подякувала за солідарність та підтримку.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
