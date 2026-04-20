Экономист: Разрешение на гражданское оружие требует значительных затрат

Разрешение на оружие для украинцев — это дополнительные расходы для реестра, системы учета, мониторинга и контроля. Кроме того, государству придется расширять органы контроля и мониторинга и увеличивать финансирование Нацполиции.

об этом эксклюзивно в эфире Ранок.LIVE сказал экономист Олег Устенко.

Разрешение на оружие для украинцев

Устенко рассказал, что введение права на гражданское оружие, в частности короткоствольное, потребует значительных расходов из госбюджета. По его словам, речь идет не только о создании реестра.

Экономист отметил, что в таком случае государству придется:

создавать и поддерживать полноценный реестр,

расширять органы контроля и мониторинга,

увеличивать финансирование Нацполиции,

упорядочивать уже имеющееся у населения оружие.

В то же время он оценил, во сколько обойдется право на оружие для украинцев. Эксперт считает, что очные суммы пока трудно оценить, однако риски существенные.

"Плохая экономическая ситуация, война и большое количество оружия на руках — это идеальные условия для роста криминальной экономики", — предупредил Олег Устименко.

Также он предостерег, что без достаточного финансирования контроль за оборотом оружия может стать серьезным вызовом для государства.

Как сообщали Новини.LIVE, после стрельбы в Киеве Игорь Клименко поддержал право граждан на вооруженную самозащиту. По его словам, в ближайшее время проведут экспертные обсуждения по подготовке финальной версии законопроекта о гражданском оружии.

В то же время депутат Оксана Савчук заявила, что стрельба в Киеве актуализировала законопроект об оружии. Она считает, что Украина должна вернуться к вопросу создания прозрачной системы разрешительного контроля, поскольку количество неучтенного вооружения на руках у граждан остается критической проблемой.