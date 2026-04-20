Економіст: Дозвіл на цивільну зброю потребує значних витрат

Дозвіл на зброю для українців — це додаткові витрати для реєстру, системи обліку, моніторингу та контролю. Крім того, державі доведеться розширювати органи контролю і моніторингу та збільшувати фінансування Нацполіції.

Устенко розповів, що запровадження права на цивільну зброю, зокрема короткоствольну, потребуватиме значних витрат із держбюджету. За його словами, йдеться не лише про створення реєстру.

Економіст зазначив, що у такому випадку державі доведеться:

створювати та підтримувати повноцінний реєстр,

розширювати органи контролю і моніторингу,

збільшувати фінансування Нацполіції,

впорядковувати вже наявну в населення зброю.

Водночас він оцінив, у скільки обійдеться право на зброю для українців. Експерт вважає, що очні суми наразі важко оцінити, однак ризики суттєві.

"Погана економічна ситуація, війна і велика кількість зброї на руках — це ідеальні умови для зростання кримінальної економіки", — попередив Олег Устименко.

Також він застеріг, що без достатнього фінансування контроль за обігом зброї може стати серйозним викликом для держави.

Як повідомляли Новини.LIVE, після стрілянини у Києві Ігор Клименко підтримав право громадян на збройний самозахист. За його словами, найближчим часом проведуть експертні обговорення щодо підготовки фінальної версії законопроєкту про цивільну зброю.

Водночас депутатка Оксана Савчук заявила, що стрілянина в Києві актуалізувала законопроєкт про зброю. Вона вважає, що Україна має повернутися до питання створення прозорої системи дозвільного контролю, оскільки кількість необлікованого озброєння на руках у громадян залишається критичною проблемою.