Почему Кремаль требует признания Донбасса российским — эксперт объяснил

Кремль хочет, чтобы весь мир признал Донбасс российским. Для Москвы — это способ поторговаться.

Об этом сообщил экономист Алексей Кущ в интервью для Новини.LIVE в четверг, 5 февраля.

Позиция РФ в отношении Донбасса

По словам эксперта, механизм консультаций перед переговорами устроен так, что стороны всегда определяют максимальные позиции. Уже из этого они формируют "люфт" для определенных уступок.

"Я думаю, что здесь россияне просто устанавливают максимально жесткие требования", — добавил Кущ.

В то же время финансовый эксперт отметил абсурдность некоторых пунктов. Кущ убежден, что украинская делегация не может влиять на решения третьих стран или обсуждать вопросы территориальной целостности.

"Украина не может вообще и наша делегация обсуждать вопрос территориальной целостности, потому что это будет антиконституционно", — добавил он.

