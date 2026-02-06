Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Экономист объяснил, зачем РФ добивается признания Донбасса своим

Экономист объяснил, зачем РФ добивается признания Донбасса своим

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 22:00
Почему Кремаль требует признания Донбасса российским — эксперт объяснил
Владимир Путин. Фото: Reuters

Кремль хочет, чтобы весь мир признал Донбасс российским. Для Москвы — это способ поторговаться.

Об этом сообщил экономист Алексей Кущ в интервью для Новини.LIVE в четверг, 5 февраля.

Реклама
Читайте также:

Позиция РФ в отношении Донбасса

По словам эксперта, механизм консультаций перед переговорами устроен так, что стороны всегда определяют максимальные позиции. Уже из этого они формируют "люфт" для определенных уступок.

"Я думаю, что здесь россияне просто устанавливают максимально жесткие требования", — добавил Кущ.

В то же время финансовый эксперт отметил абсурдность некоторых пунктов. Кущ убежден, что украинская делегация не может влиять на решения третьих стран или обсуждать вопросы территориальной целостности.

"Украина не может вообще и наша делегация обсуждать вопрос территориальной целостности, потому что это будет антиконституционно", — добавил он.

Напомним, ранее мы писали о том, как Владимир Зеленский отреагировал на слухи о новом требовании РФ, касающемся Донбасса. Глава государства сказал, имеет ли такой сценарий перспективы.

Также мы рассказывали о том, что Президент Украины ответил, сколько времени надо РФ для захвата Донбасса. Он также прокомментировал, какие потери может понести враг, пытаясь полностью оккупировать регион.

Донбасс владимир путин оккупация Россия
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации