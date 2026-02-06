Володимир Путін. Фото: Reuters

Кремль прагне, аби весь світ визнав Донбас російським. Для Москви — це спосіб поторгуватися.

Про це повідомив економіст Олексій Кущ в інтерв'ю для Новини.LIVE в четвер, 5 лютого.

Позиція РФ стосовно Донбасу

За словами експерта, механізм консультацій перед переговорами влаштована так, що сторони завжди визначають максимальні позиції. Вже з цього вони формують "люфт" для певних поступок.

"Я думаю, що тут росіяни просто встановлюють максимально жорсткі вимоги", — додав Кущ.

Водночас фінансовий експерт наголосив на абсурдності деяких пунктів. Кущ переконаний, що українська делегація не може впливати на рішення третіх країн або обговорювати питання територіальної цілісності.

"Україна не може взагалі і наша делегація обговорювати питання територіальної цілісності, тому що це буде антиконституційно", — додав він.

