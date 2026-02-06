Відео
Економіст пояснив, навіщо РФ добивається визнання Донбасу своїм

Економіст пояснив, навіщо РФ добивається визнання Донбасу своїм

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 22:00
Чому Кремаль вимагає визнання Донбасу російським — експерт пояснив
Володимир Путін. Фото: Reuters

Кремль прагне, аби весь світ визнав Донбас російським. Для Москви — це спосіб поторгуватися.

Про це повідомив економіст Олексій Кущ в інтерв'ю для Новини.LIVE в четвер, 5 лютого.

Позиція РФ стосовно Донбасу

За словами експерта, механізм консультацій перед переговорами влаштована так, що сторони завжди визначають максимальні позиції. Вже з цього вони формують "люфт" для певних поступок.

"Я думаю, що тут росіяни просто встановлюють максимально жорсткі вимоги", — додав Кущ.

Водночас фінансовий експерт наголосив на абсурдності деяких пунктів. Кущ переконаний, що українська делегація не може впливати на рішення третіх країн або обговорювати питання територіальної цілісності.

"Україна не може взагалі і наша делегація обговорювати питання територіальної цілісності, тому що це буде антиконституційно", — додав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як Володимир Зеленський відреагував на чутки про нову вимогу РФ, що стосується Донбасу. Глава держави сказав, чи має такий сценарій перспективи.

Також ми розповідали про те, що Президент України відповів, скільки часу треба РФ для захоплення Донбасу. Він також прокоментував, які втрати може понести ворог, намагаючись повністю окупувати регіон.

Донбас володимир путін окупація війна Росія
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
